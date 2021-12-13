استقرار مؤشر ثقة شركات التصنيع اليابانية الكبرى عند مستوى 18 نقطة

استقر مؤشر ثقة الشركات الصناعية اليابانية الكبرى خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، بحسب مسح تانكان للبنك المركزي الياباني الصادر اليوم الإثنين.

واستقر مؤشر المسح الفصلي في ديسمبر الحالي عند مستوى 18 نقطة وهو نفس مستواه قبل ثلاثة أشهر، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 19 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر لرقم موجب تشير إلى أن عدد الشركات المتفائلة يزيد على عدد الشركات المتشائمة، في حين تشير قراءة المؤشر لرقم سالب إلى العكس.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر النظرة المستقبلية للشركات إلى 13 نقطة في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 19 نقطة مقابل 14 نقطة خلال الربع الثالث.

كما تتوقع الشركات اليابانية الكبرى الصناعية وغير الصناعية زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 9.3% في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 9.8%، مقابل توقعات بارتفاعه بنسبة 10.1% خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وارتفع مؤشر ثقة الشركات غير الصناعية الكبرى خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى 9 نقاط في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 6 نقاط فقط مقابل نقطتين خلال الربع الثالث. وارتفع مؤشر النظرة المستقبلية للشركات إلى 8 نقاط، مقابل التوقعات التي كانت 10 نقاط، بعد تسجيله 3 نقاط خلال الربع الثالث من العام الحالي.