"اليمامة للحديد" تربح 207 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر 2021

أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة 207.8 مليون ريال خلال السنة المالية السنوية المنتهية في 30 سبتمبر، بنسبة ارتفاع 310% عن السنة المالية الماضية.

ويعود السبب الرئيس لارتفاع صافي الربح خلال العام الحالي بنسبة 310.28% إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات في قطاعي الإنشاءات والكهرباء بنسبة 36%، وهي نسبة أعلى من نسبة إرتفاع تكلفة المبيعات التي بلغت 14.75 % في قطاع الإنشاءات، بينما انخفضت في قطاع الكهرباء بنسبة بلغت 2.05% والمدعومة بتكلفة الخامات، وأدى انخفاض الكميات المباعة لقطاع الإنشاءات بنسة 40.3% إلى انخفاض مصروفات البيع والتوزيع بمبلغ 15.9 مليون ريال وبنسبة 38.57 % نتيجة انخفاض مصاريف الشحن، بالإضافة إلى انخفاض الأعباء التمويلية بمبلغ 8.5 مليون ريال بنسبة 38.89 %.