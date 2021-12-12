انتخاب محمد الحارثي رئيساً لاتحاد إذاعات الدول العربية

أعلن اتحاد إذاعات الدول العربية في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في الرياض، انتخاب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي رئيساً لاتحاد إذاعات الدول العربية بالإجماع, وهو الاتحاد الذي يضم جميع هيئات الإذاعات والتلفزيونات في الدول العربية.

وعد الحارثي، الانتخاب نتيجة للدعم غير المحدود، الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمختلف المجالات في المملكة ومنها الإعلام، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 الساعية إلى قيادة التغيير وصنع المبادرات الإيجابية، إضافة إلى مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب "واس".

وأوضح أن صناعة الإعلام باتت عملية معقدة تواجه العديد من التحديات الصعبة، ولكنها في الوقت ذاته توفر فرصاً للتصدر والإبداع لمن يملك الرؤية الواضحة والتصور الذي يستشرف المستقبل سعياً لصناعته، مبيناً أن الاجتماع ليس إلا بداية لدور مهم تعمل المملكة العربية السعودية على تفعيله، بما يرتقي بالمنافسة الإعلامية وفق أعلى المعايير العالمية.

يذكر أن رئاسة الاتحاد تعد موقعاً يجمع الجوانب الاستراتيجية والتنفيذية، حيث يسهم القائد بفكره ورؤيته في عرض المشاريع وتطوير الاتحاد وأعماله وحثه على تحقيق النجاحات المختلفة من خلال إشرافه على جميع أعمال الاتحاد وأجهزته ولجانه.