"المؤثرون القانونيون" يفتحون الدائرة السحرية لأعضاء جدد

مقطع فيديو على موقع يوتيوب يظهر فيه لقطات بطيئة الحركة لشاب يمارس الرياضة ويصنع الفطور ويتوجه إلى المكتب يبدو ملطفا بدرجة كافية. لكن انتقل إلى التعليقات أدناه وهي تروي قصة مختلفة: "أنت مصدر إلهام؛ إن المحتوى الخاص بك يحفزني حقا شكرا"!!

قد تعتقد أن الرجل المميز هو نجم البوب أو نجم رياضي. إنه، في الواقع، ليام بوريت، 26 عاما، محام متدرب في كليفورد تشانس، في أحد مقاطع الفيديو الخاصة به "تيوب للقانون".

إن تيوب للقانون هو قسم فرعي من تيوب للدراسة، وهي أسماء غير رسمية لنوع متزايد الشعبية من محتوى الوسائط الاجتماعية الذي يتضمن مقاطع فيديو "ادرس معي" ونصائح حول الامتحانات والتقدم للوظيفة، إضافة إلى "تسوق ملابس العمل"، حيث يحاول الأشخاص ارتداء ملابس الشركة.

من السهل تخيل سبب نجاح هذا النوع مع الجمهور الرقمي الأصلي من جيل زد، المولود بين منتصف التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لكن مكاتب المحاماة في المدينة بدأت تدرك القيمة في "المؤثرين القانونيين" لأنها تساعد في توظيف الخريجين الموهوبين، في وقت يكافحون فيه للاحتفاظ بالموظفين موضع التقدير والاحترام.



مبادئ المحاماة تيوب

هناك مجموعة متنوعة من المؤثرين القانونيين، حيث يتواصل كل منهم مع جمهور مختلف على منصة محددة.

ينتج بوريت، الذي يتابعه 107 آلاف مستخدم على منصة يوتيوب، مقاطع فيديو إرشادية بارعة حول الإنتاجية، إضافة إلى الملاحظات التي يقدمها حول الدراسة. حيث بدأ في كتابة الإرشادات الدراسية عندما كان يحضر لشهادة الثانوية العامة (جي سي إس إي) بينما يقوم الآن بالإشراف على منصة التعليم ستادي موهو.

إيف كورنويل، ذات الـ24 عاما، هي موظفة في لينكلاترز، لديها 375 ألف متابع على يوتيوب وتشتهر بمقاطع الفيديو الغريبة – خاصة الفيديو الذي تتحدث فيه عن قرار كيم كارداشيان بالتأهل كمحامية حيث إنتشر بسرعة وحصد أكثر من مليوني مشاهدة.

ثم نجد المبتدئين على الإنترنت. ومنهم لوسي كول، البالغة من العمر 21 عاما، وهي شخصية مؤثرة بشكل صغير ولديها جمهور متخصص ولكنه شديد التفاعل معها حيث يضم أكثر من 11 ألف متابع. كول على وشك أن تستهل عملها كمتدربة في كليفورد تشانس وتستخدم منصة إنستغرام لمشاركة المقتطفات اليومية عن رحلتها في دراسة الحقوق. وهي أيضا مديرة العمليات في غرو مينتورينغ، وهي شركة ترشد المحامين الطموحين وتعزز التنوع والشمول في هذه المهنة.

تخدم كل منصة اجتماعية غرضا مختلفا قليلا. حيث يهتم متابعو كورنويل على يوتيوب برحلتها الشخصية أكثر من اهتمامهم بالقانون. لكن جمهورها على تيك توك وإنستجرام أكثرهم من "المحامين"، وتشارك كورنويل تفاصيل حياتها اليومية كمحامية للشركات.

لقد شهدت الجائحة تزايدا في شعبية المؤثرين في مجال العمل، وفقا لبيث هيرد، التي تشرف على 21 شخصية مؤثرة، بمن فيهم كورنويل، في شركة سيكستينث، وهي وكالة للمواهب متخصصة في "التأثير الإيجابي". وقد رصدت شركات المحاماة هذا الاتجاه على المواقع الاجتماعية ودخلت في شراكة مع الشخصيات المؤثرة فيه.

تعتقد هيرد أن "أنماط الحياة صعبة المنال" التي يعيشها المؤثرون التقليديون سرعان ما إصابتهم "بالصمم" مع تفاقم الأزمة الصحية. لكن على النقيض من ذلك، فإن "المهنة المرغوبة التي تتوافق مع شخصية سهلة المنال تدفع بشخصية المؤثرين بعيدا عن سعينا من خلالهم إلى الهروب من واقعنا، إلى شعورنا بأنهم أقراننا ويعملون بصدق في نفس تحديات الحياة المشابهة لتحدياتنا"، وذلك بحسب قول هيرد.

تتلقى كورنويل بانتظام رسائل بريد إلكتروني من قسم الموارد البشرية في الشركة التي تعمل فيها ليخبروها بأن المتقدمين للعمل من الشباب قد ذكروا أنهم تقدموا بطلبات للعمل في لينكلاترز بعد مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بها. يتعامل بوريت، في كليفورد تشانس، مع المتقدمين المحتملين أثناء انعقاد المناسبات. وقد تشارك كلاهما بشكل غير رسمي مع شركاتهم، حيث يشاركون القصص المصورة والأفكار الإبداعية معهم قبل بث المحتوى على المنصات الاجتماعية.



الجمهور المستهدف

كانت شركات المحاماة، في فترة ما قبل الجائحة، في الأغلب ما تنفق مبالغ ضخمة على توظيف الخريجين، في تنظيم معارض الوظائف والعروض التقديمية لأصحاب العمل. أما الآن، فقد أصبحت كثير من هذه الأحداث تعقد في الحيز الرقمي.

يقول تيم وايز، مدير الأبحاث في هاي فلايرز ريسيرتش، وهي شركة أبحاث تسويقية: "لقد عاد الطلاب الآن إلى الحرم الجامعي بكامل طاقتهم؛ لكن لا أستطيع أن أقول نفس الشيء عن القائمين على التوظيف". ويضيف منذ الجائحة أنه "قد تم تحويل جميع الجوانب المتعلقة بتسويق التوظيف إلى الإنترنت، إلى جانب عمليات الاختيار والتقييم".

ليس لدى معظم المؤثرين في الحياة المهنية خطط لتحويل وجودهم عبر الإنترنت إلى وظائف بدوام كامل، وهو يعد على الرغم من ذلك - الفرق الرئيسي بينهم وبين المؤثرين التقليديين.

تقول كورنويل ممازحة، عن ساعات العمل الطويلة في مكاتب المحاماة أنها ليست سرا على أي شخص: "إذا قررت إنتاج مقطع فيديو على يوتيوب في غضون أسبوع، فسيصبح هذا الأسبوع أسبوع عمل لمدة سبعة أيام بالنسبة لي".

وكما تقول هيرد، إنه مع ذلك، فقد أصبح المؤثرون "محركا لتوجيه المستخدمين للعلامات التجارية لا يقدر بثمن من ناحية تجارية". وتضيف: "إن التوفيق بين موظف حديث التخرج بأشخاص مثل إيف هو وضع العلامة التجارية مرأى مجتمع مستهدف بشدة، مقرونة بتوصية شخصية - وهو توافق لا يمكن لأي شكل آخر من أشكال الإعلان تقديمه بالفعل". قامت كورنويل بإبرام صفقات ناجحة مع العلامات التجارية، بما فيها بوست أوفيس، وغاتويك إكسبريس، ويونايت ستيودينتس ومنصة سكيلشير التعليمية. تقول كول إنها لا تشعر بالراحة إزاء فرض رسوم للحصول على فرصة لدراسة القانون، لهذا قررت الدخول في شراكة مع وزارة التعليم عبر إحدى مبادراتها المجانية.

ويعمل جميع المؤثرين في المحاماة في صناعة شديدة التنظيم وقد تتعارض مشاركتهم للتفاصيل حول العمل عبر الإنترنت مع المصالح الأخرى، بما في ذلك خصوصية العملاء.

تقول كورنويل، التي يتعين عليها التفكير بعناية في صفقات العلامات التجارية قبل قبولها: "عليك أن تحترم أجزاء معينة من قوانين الممارسة [لهيئة تنظيم المحامين]، ما يعني أن لديك التزاما حقيقيا بعدم التعارض مع مصلحة العملاء".



بودكاست "وركينغ إت"

سواء كنت رئيسا، أو نائبا للرئيس أو في طريقك نحو الصعود، فنحن نغير الطريقة التي يعمل بها العالم. هذا هو البودكاست الذي يناقش موضوع تأدية مهام العمل بشكل مختلف.

انضم إلى المضيفة إيزابيل بيرويك كل يوم أربعاء للاستماع للتحليل من الخبراء والدردشة السريعة حول منحنيات اتجاهات أماكن العمل، والأفكار الكبيرة التي تؤثر اليوم في العمل - والعادات القديمة التي نحتاج إلى تركها.

يضيف بوريت أن هناك آليات متبعة في كليفورد تشانس، مثل تقييمات المخاطر، قبل نشر المحتوى عبر الإنترنت. لكنه يقول إنه يتمتع دائما بدرجة من الحرية في التفكير الإبداعي. حيث بإمكانه إنتاج مقاطع فيديو "بدون الحاجة إلى مراجعة النص من قبلهم بالتفصيل ودون التفاوض بشأن ما يمكنني أن أقوله وما لا يمكنني أن أقوله فيها. لأنه وفي نهاية المطاف، سيكون الأمر ملقا على عاتقي، إذا فعلت أي شيء يؤثر سلبا علي شخصيا، أو على وظيفتي أو على كليفورد تشانس".

تأمل هيرد في الانتقال نحو علاقات "رسمية ومرنة"، حيث يتم الوثوق بمنشئي المحتوى في إيصال رسالتهم بالطريقة التي يرونها مناسبة. وقد يكون هذا "المفهوم مخيفا" بالنسبة للصناعات المنظمة مثل المحاماة، لكنها تقول إنه على المدى الطويل "فإن نتيجة التقييم الجديدة من الجمهور الذي يرغبون به سوف تحمل الشكر لهم في مضمونها".

تستخدم كورنويل منصتها من أجل مشاركة خبرتها – حيث تناقش كيفية تعبيرها عن نفسها باستخدام ملابس العمل. إن 85 في المائة من متوسط متابعيها هم من الإناث، و64 في المائة منهم تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.

تشعر كورنويل بالفخر بمشاركتها في إنتاج فيديو لجولة في الشركة بالتعاون مع لينكلاترز. وتقول، "إذا كنت لا تستطيع حتى تخيل مكان عمل المحامي أو مكان جلوسه أو أين يعقد الاجتماع مع العميل ورأيت فقط ذلك يحدث في مسلسل الدراما الأمريكية عن القانون سوتس... فمن الصعب جدا أن تتخيل نفسك جالسا على هذا المكتب".

وتضيف، "لا تزال هناك مشكلة كبيرة في صناعة المحاماة تتعلق بالمحافظة على بيئة يتنوع فيها المرشحون". وترغب في رؤية عالم يعمل فيه كبار الشركاء على إنشاء محتوى عبر الإنترنت، من أجل مساعدة الجماهير الأصغر سنا للعثور على "حلقات إرشادية متقدمة".



الإنتاجية السامة

لكن مع تزايد الوعي بالآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، هل يتسبب المحتوى الذي يقدمه المحامون على يوتيوب بمخاطر تمجيد الإنتاجية السامة والإرهاق؟

غالبا ما تركز مقاطع فيديو بوريت على مقدار العمل الذي يقوم به في اليوم الواحد، ويقدم كذلك نصائح للحفاظ على الإنتاجية أثناء العمل عن بعد، وعند العمل لساعات طويلة. حيث يقول إنه مدرك لهذا الأمر تماما، وإنه قرر التحدث "بكل صدق وصراحة" عندما يشعر بالضعف حيال العمل.

ومع ذلك، فهو لا يعتقد أن عمله يمجد الإنتاجية. وكما يقول، "يمكنك التحدث عن كونك منتجا وعن أهمية تأديتك للعمل بشكل فاعل... وفي الوقت نفسه يجب أن تدرك أن الصحة والرفاهية... مهمتان كذلك".

تحاول كورنويل "كسر" سردية الكمال المعهودة من خلال مقاطع فيديو صريحة مثل "أنا لست ذكية بما يكفي لأكون محامية"، التي تصف فيها شعورها وكأنها محتالة عندما انضمت إلى دورة الممارسة القانونية (وهي من المتطلبات للمتقدمين للمحاماة).

لكن حتما لن تعرض مقاطع الفيديو الخاصة بها سوى بعض النقاط البارزة في حياتها العملية، وليست الصورة كاملة، حيث تضيف:،"ربما لن أعرض أكبر أخطائي أمام جمهور الإنترنت لأن أصحاب العمل يتابعونني عبر الإنترنت، ويتابعني بعض العملاء عبر الإنترنت كذلك... ستصبح نسخة مصقولة للغاية من نفسك".

في حين أنه لا يزال من الصعب أن نتخيل شريكا في "دائرة سحرية" يقوم بعمل مدونات الفيديو حول وجبة الإفطار في أي وقت قريب، فإن عهد العلامات التجارية الشخصية موجود هنا ليبقى. وكما تشير هيرد، "يتمتع المؤثرون الناجحون عبر الإنترنت بواحدة من أقوى المهارات في القرن الـ21 - وهي أسر المستخدمين والاحتفاظ باهتمامهم".