رؤساء صناعة السفر يتابعون سيرهم بعد طريق وعر أثناء الجائحة

قال دوج باركر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الأمريكية المنتهية ولايته، إنه مر بلحظة صفاء ذهن في العام الماضي، وذلك عندما أدرك أنه لن يتقاعد من شركة الطيران الأمريكية عما قريب.

وقال باركر لـ"فاينانشيال تايمز" إنه بحلول شباط (فبراير) 2020، قامت شركة أميريكان أيرلاينز بإكمال مفاوضاتها مع إحدى نقاباتها العمالية - وهي المهمة الأخيرة التي كان يريد تنفيذها قبل إعلانه أنه سيتقاعد. وقد شغل باركر المنصب الأعلى في عديد من شركات الطيران لمدة عقدين من الزمن، حين تولى منصبه في خطوط طيران أميريكا ويست قبل أكثر من عشرة أيام من هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.

لكن الخطط تغيرت فجأة عندما اجتاحت العالم تقارير عن انتشار جائحة مريعة. بينما كان يشاهد إعلان الرئيس آنذاك دونالد ترمب على شاشة التلفاز أن الولايات المتحدة ستغلق حدودها مع أوروبا، قال، "لقد كان من الواضح تماما أن هذه الأزمة تختلف كثيرا عن أي شيء مررنا به في الماضي".

وأضاف، "لم نقم بصياغة تاريخ رسمي محدد للانتقال. لأننا لم نصل أبدا إلى هذه المرحلة أبدا، فقد أصبح شهر آذار (مارس) 2020 عاما حافلا بالأزمات".

أعلن باركر أخيرا تقاعده بعد تأخير دام لأكثر من عام. حيث أعلنت شركة أميريكان أيرلاينز أن روبرت إيسوم سيحل محله في 31 آذار (مارس). وكما أشار باركر، فإن الجائحة لم تنته بعد ولكن الأزمة انتهت، ومع عودة حركة المسافرين تقف شركة أميريكان أيرلاينز "على أساس مالي قوي... هذا هو الوقت المثالي" على حد قوله.

قيام شركة أميركان بتغيير حرسها إنما يجسد التحول الذي تمر به الشركات الأخرى في قطاع السفر، والترفيه والضيافة. أما المديرون التنفيذيون الذين بقوا في مناصبهم لتوجيه شركاتهم خلال الأوقات العصيبة أثناء الجائحة فإنهم يغادرونها الآن.

لقد دمرت الجائحة صناعات شركات الطيران، والفنادق والرحلات البحرية، ما كلف صناعة السفر ستة تريليونات دولار في جميع أنحاء العالم حيث لزم الناس منازلهم امتثالا للقيود الحكومية التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد تراجعت حركة المسافرين على شركات خطوط الطيران الأمريكية كلها 90 في المائة في نيسان (أبريل) من العام الماضي، فيما انتشرت التكهنات بشأن إفلاس إحدى شركات النقل الكبرى. وخفضت الشركات رواتبها واتجهت إلى الحكومات وسوق السندات للحصول على التمويل.

قال إريك جوردون، الأستاذ في كلية إدارة الأعمال في جامعة ميتشيغان، "لقد زاد عمر الرؤساء التنفيذيين في شركات الطيران والرحلات البحرية والفنادق عشرة أعوام خلال عامين من الجائحة". وأضاف، " لم يستقل أغلبهم خلال أسوأ فترات الجائحة... فالقبطان لا يترك سفينته، وهناك شعور بتلك المسؤولية بينهم".

يتجه المديرون التنفيذيون الآن نحو التقاعد مع تعافي قطاع السفر والترفيه. وأضاف جوردون، "هناك بعض الأشخاص الذين كسبوا حقهم في الراحة".

وقالت شركة البحث عن المديرين التنفيذيين هيدريك آند ستراجيلز إنترناشونال، إنه عبر قائمة فورتشون 100 لأكبر الشركات الأمريكية من حيث الإيرادات، فقد تم تعيين 13 رئيسا تنفيذيا جديدا في النصف الأول من 2021، مقارنة بـ12 في 2020 بأكمله.

وتظهر الموارد المالية لشركة هيدريك أن الأعمال بدأت في الانتعاش، فقد زادت إيراداتها من عمليات البحث عن المديرين التنفيذيين في الأشهر التسعة الأولى من 2021، 49 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 625 مليون دولار.

وقال كريستوفر هانت، رئيس هانت سكانلون ميديا، وهي نشرة تجارية تغطي صناعة البحث عن المديرين التنفيذيين، إنه مقارنة بـ2020، فقد زادت عمليات البحث عن المديرين التنفيذيين في 2021، 28 في المائة حتى الآن لتصل إلى 45 ألفا - منها 3100 في قطاع السفر والضيافة.

وقال جاري كيلي الرئيس التنفيذي لشركة ساوث ويست أيرلاينز، في حزيران (يونيو)، إنه سيترك منصبه في شباط (فبراير). فيما ترك براد تيلدين، رئيس شركة ألاسكا أيرلاينز، الشركة في 31 آذار (مارس).

وقال باركر، "أظن أن الجائحة جمعت (المغادرين لمناصبهم) معا". وقال، "ربما كانت لدينا جميعا خطط للقيام بشيء ما على مدار عامين لكن هذه الخطط تركزت في غضون شهرين من الزمن".

وأوضح ريتشارد فاين الرئيس التنفيذي في رويال كاريبيان كروزيز، الشهر الماضي أنه سيتنحى بعد أكثر من ثلاثة عقود أمضاها مع الشركة، تاركا خلفه المدير المالي على رأس الشركة.

وأشار ستيفن كوفر، الشريك المؤسس لموقع تريب أدفايزر، الشهر الماضي إلى إنه سيترك موقع السفر عبر الإنترنت في 2022 بعد أكثر من 20 عاما. كما أعلن مات مادوكس، رئيس كازينوهات وين ريزورتس، أنه يعتزم المغادرة في كانون الثاني (يناير).

وقال جاي كوته، الشريك المسؤول عن شؤون الضيافة والترفيه في شركة هيدريك، إن مجالس الإدارة تبحث عن مرشحين من داخل الشركة ممن حصلوا على ترقية ويمكنهم مساعدة الشركة على عمليات إعادة البناء. فيما يختار المديرون التنفيذيون الذين أجلوا تقاعدهم عدم المشاركة في مهمات إعادة الإيرادات والأرباح إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وقال كوته، "يقول عديد من الرؤساء التنفيذيين إنهم يشعرون أن بإمكانهم المغادرة الآن". وقال، "لا يرغب كثير منهم في البقاء لمدة ثلاثة إلى خمسة أعوام مثقلة بالمسؤوليات الكبيرة للعودة بالإيرادات إلى مستويات 2018 و2019".