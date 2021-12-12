الأسهم السعودية تصعد 30 نقطة و3 أسهم تقفز بالنسبة العليا

ارتفع السوق السعودي بنهاية تعاملات جلسة اليوم بشكل طفيف وسط تباين في أداء القطاعات، في حين شهدت تعاملات اليوم تنفيذ صفقات خاصة للطرح الثانوي الخاص بأسهم "اس تي سي".



وأغلق المؤشر العام السعودي عند مستوى 10969 نقاط مرتفعا بـ 30 نقطة أو ما يعادل 0.3 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 19 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم "اس تي سي" والتي استحوذت على 64 في المائة من السيولة بفضل الصفقات الخاصة، تلاه متطورة ثم مصرف الراجحي، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 305.57 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 379.7 ألف صفقة



ودعمت أسهم سبكيم وسابك وكذلك معادن من أداء السوق بعدما ارتفعت بنسب تراوحت ما بين 3 و1 في المائة.

في حين ضغطت أسهم "اس تي سي" على أداء السوق بعدما تراجعت بنحو 2.7 في المائة، حيث شهد الجلسة تداول الأسهم الجديدة الخاصة بالطرح الثانوي، ليغلق السهم عند مستوى 107 ريالات للسهم وهو أعلى من سعر الاكتتاب الثانوي.

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 773 صفقة خاصة بنحو 10.8 مليار ريال على 108.12 مليون سهم من أسهم "اس تي سي" وبسعر 100 ريال للسهم، وكانت تداول قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن ألية تنفيذ الصفقات الخاصة المتعلقة بالطرح الثانوي لـ"اس تي سي".

إلى ذلك، صعدت أسهم 142 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم العمران ووفرة وكذلك جبسكو بمكاسب بالحد الاقصى (10 في المائة).

في حين صعد أسهم مسك وصادرات بنسب تجاوزت 9.5 في المائة، كذلك ارتفعت أسهم معدنية وباعظيم بنس تراوحت ما بين 6 و 5 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم 53 شركة تصدرها سهم صدر بـ 3.5 في المائة لينهي السهم سلسلة من المكاسب الكبيرة استمرت لسبع جلسات، تلاه أسهم المراكز والاهلي للتكافل وعناية و"اس تي سي" بعد تراجعهم بأكثر من 2 في المائة.