" أسمنت ينبع": توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% عن النصف الثاني من 2021

أعلنت شركة أسمنت ينبع عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2021م
|اجمالي المبلغ الموزع
|157.500.000 ريال
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|157.500.000 سهم
|حصة السهم من التوزيع
|1 ريال
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
|% 10
|تاريخ الأحقية
|على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق في يوم الاثنين الموافق 13 ديسمبر 2021 والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
|تاريخ التوزيع
|30 ديسمبر 2021
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