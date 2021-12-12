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" أسمنت ينبع": توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% عن النصف الثاني من 2021

" أسمنت ينبع": توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% عن النصف الثاني من 2021

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة أسمنت ينبع عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2021م

 

اجمالي المبلغ الموزع 157.500.000 ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 157.500.000 سهم
حصة السهم من التوزيع 1 ريال
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 10
تاريخ الأحقية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق في يوم الاثنين الموافق 13 ديسمبر 2021 والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
تاريخ التوزيع 30 ديسمبر 2021
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