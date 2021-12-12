" أسمنت ينبع": توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% عن النصف الثاني من 2021

تاريخ الأحقية

على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق في يوم الاثنين الموافق 13 ديسمبر 2021 والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.