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أخبار الشركات- محلية

احتساب نسبة التذبذب لسهم "شمس" على أساس سعر 151.60 ريال

احتساب نسبة التذبذب لسهم "شمس" على أساس سعر 151.60 ريال

"الاقتصادية" من الرياض

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة المشروعات السياحية "شمس" يوم الخميس 05 /05 /1443هـ الموافق 09 /12 /2021م على تخفيض رأس مال الشركة، و بناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 151.60 ريال، و إلغاء الأوامر القائمة.
وسوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأحد 08 /05 /1443هـ الموافق 12 /12 /2021م  على أن تقوم "إايداع" بتطبيق تخفيض أسهم شركة المشروعات السياحية في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الإثنين 09 /05 /1443هـ الموافق 13 /12 /2021م.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لـ"شمس" وافقت يوم الخميس 05 /05 /1443 الموافق 09 /12 /2021م على تخفيض  رأس مال الشركة من 101.5 مليون ريال إلى 52.6 مليون ريال، بنسبة تخفيض قدرها 48.21% من رأس مال الشركة، ذلك ل إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 48.9 مليون ريال.

 

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