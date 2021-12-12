احتساب نسبة التذبذب لسهم "شمس" على أساس سعر 151.60 ريال

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة المشروعات السياحية "شمس" يوم الخميس 05 /05 /1443هـ الموافق 09 /12 /2021م على تخفيض رأس مال الشركة، و بناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 151.60 ريال، و إلغاء الأوامر القائمة.

وسوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأحد 08 /05 /1443هـ الموافق 12 /12 /2021م على أن تقوم "إايداع" بتطبيق تخفيض أسهم شركة المشروعات السياحية في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الإثنين 09 /05 /1443هـ الموافق 13 /12 /2021م.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لـ"شمس" وافقت يوم الخميس 05 /05 /1443 الموافق 09 /12 /2021م على تخفيض رأس مال الشركة من 101.5 مليون ريال إلى 52.6 مليون ريال، بنسبة تخفيض قدرها 48.21% من رأس مال الشركة، ذلك ل إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 48.9 مليون ريال.