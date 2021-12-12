بدء فترة اعتراض الدائنين على اندماج "الأهلي للتكافل" و"الدرع العربي"

أعلنت شركة الأهلي للتكافل عن بدء فترة اعتراض الدائنين على صفقة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وشركة الأهلي للتكافل، حيث تبدأ فترة اعتراض الدائنين من تاريخ 1443/05/08 هـ الموافق 2021/12/12م وتنتهي بنهاية يوم 1443/06/08هـ الموافق 2022/01/11م.

يذكر إن الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلي للتكافل قد وافقت على العرض المقدم من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني لغرض دمج شركة الأهلي للتكافل في شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، من خلال إصدار 1.43114769137705 سهم في شركة الدرع للتأمين مقابل كل سهم واحد في شركة الأهلي للتكافل وانقضاء شركة الأهلي للتكافل نتيجة لذلك.