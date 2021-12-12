مشهد تمثيلي لـ «مستر بين» يغرق أسهم بيلوتون في «وول ستريت»

اضطرت شركة "بيلوتون" المصنعة للدراجات المنزلية إلى التعليق على وفاة شخصية "مستر بين" في الجزء الجديد من مسلسل "سكس آند ذي سيتي"، بسبب حادث على أحد أجهزة العلامة التجارية، في حدث تسبب في تراجع سعر أسهم الشركة في بورصة وول ستريت.

وفي أول حلقات الموسم السابع من المسلسل الشهير التي عرضتها للمرة الأولى قناة "إتش بي أو"، يتعرض جون بريستون "يؤدي دوره الممثل كريس نوث" المعروف باسم "مستر بين"، لنوبة قلبية بعد جلسة تمرين مكثف على دراجة منزلية، ظهرت علامة "بيلوتون" التجارية بوضوح عليها.

وتحصل الحادثة ضمن مشهد طويل يستمر دقائق عدة، حتى إنها شكلت أساس العنوان الجديد للمسلسل "آند جاست لايك ذات" الذي يستعيد عبارة لبطلة المسلسل كاري برادشو "سارة جيسيكا باركر" التي يمكن سماع صوتها تقول "آند جاست لايك ذات... بيج دايد" (وهكذا توفي بيج).

ووصلت ترددات هذا المشهد حتى بورصة وول ستريت، حيث تراجعت قيمة أسهم "بيلوتون" بأكثر من 10 في المائة، في التبادلات الإلكترونية السابقة لافتتاح السوق.

وقد تراجعت قيمة سهم الشركة نحو الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش الجمعة 5.37 في المائة، إلى 38.62 دولار، في أدنى مستوى لها منذ أيار (مايو) 2020.

ولم ترد "بيلوتون" على أسئلة وكالة في الموضوع، غير أن المجموعة أرسلت إلى صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" تعليق سوزان شتاينباوم طبيبة القلب المعروفة العضو في المجلس العلمي في "بيلوتون". وقالت الإخصائية "مستر بين كان يعيش نمط حياة يصفه كثر بأنه فاحش، إذ كان يتناول المشروبات والسيجار وشرائح اللحم الكبيرة، وكان يواجه خطرا جديا لأنه تعرض لحادثة أولى في القلب شكلت إنذارا له خلال الموسم السادس".

وأضافت "هذا الخيار لنمط الحياة وربما وجود سوابق عائلية يشكلان في أحيان كثيرة عاملا مهما، هما سبب وفاته، وليس استخدامه دراجة منزلية". وأشارت شتاينباوم إلى أن "استخدام دراجة "بيلوتون" ربما ساعده على تأخير هذه النوبة القلبية".