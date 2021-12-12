جدل هندسي بصبغة اقتصادية .. انقسام حول التصاميم المعمارية وتكيفها مع الكوارث الطبيعية

في 2020 شهدت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الكوارث الطبيعية، ابتداء من الفيضانات إلى حرائق الغابات والعواصف والأعاصير، وأخيرا وليس آخرا الجفاف.تقريبا كان عدد تلك الكوارث 22 كارثة، وفي المتوسط بلغت الخسائر والأضرار مليار دولار لكل كارثة، وفي هذا العام الذي لم ينته بعد شهدت الولايات المتحدة 18 كارثة.كما شهدت الصين خلال العامين الماضيين فيضانات كبيرة غير مسبوقة، بينما عانت أجزاء من البرازيل الجفاف وأجزاء أخرى الجليد والثلوج المتساقطة بشكل غير متوقع.باختصار، تضاعفت الكوارث الطبيعية خلال العقدين الماضيين، وأثرت في أربعة مليارات شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وكلفت الاقتصاد العالمي في الـ20 عاما الماضية ما يقرب من ثلاثة تريليونات دولار، في وقت تقع فيه المدن في قلب تلك التأثيرات.كانت الفقرة السابقة جزءا من تقرير أصدره أخيرا مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي لتحليل المخاطر الأمنية، التي من المحتمل أن يواجهها العالم بحلول 2040.لم تعد الكوارث تحدث في مناطق نائية، بل باتت تضرب المدن بما فيها المدن الكبرى، ما أثار تساؤلات حول تأثير وتيرتها في المدن والمناطق الحضرية، ومدى جاهزية مدن اليوم بتصاميمها المعمارية الراهنة للتكيف مع تلك المتغيرات، وما قيمة التكلفة المالية والاقتصادية لهذا التكيف، ومدى قدرة سكان المدن على تحمله.في 1950 كان نحو 30 في المائة من سكان المعمورة يعيشون في مناطق حضرية، اليوم، بلغ هذا الرقم 56 في المائة، وبحلول منتصف القرن سيصل إلى 68 في المائة وتلك أرقام متحفظة إلى حد ما، لكن أيا كانت نسبة قاطني المدن من إجمالي سكان الكرة الأرضية، فإن الفشل في تكيف المناطق الحضرية سيعرض حياة ملايين من البشر للخطر، وستكون له انعكاسات وخيمة على مستوى المعيشة والتطور والنمو الاقتصادي.في جميع أنحاء العالم ستواجه المدن ظواهر، بما يعنيه ذلك من سقوط الثلوج بكثافة، وجفاف أكثر حدة، ونقص المياه، وموجات حر أشد، وفيضانات أضخم، وعواصف أعتى، ومواسم أعاصير أطول، وهذا سيؤدي إلى تحمل السكان تكلفة أعلى للتعامل مع تلك التطورات، وسيتزايد عبء هذه التكاليف على الفئات الاجتماعية الأفقر، ما سيجبر الحكومات على التدخل عبر برامج تكيف اجتماعي مع المتغيرات الجديدة، الأمر الذي يزيد العبء على الميزانيات العامة، وتفاقم العجز الحكومي الذي سيكون الاقتراض سبيلا لمواجهته، ما يفاقم حدة أزمة المديونية العالمية.في 2019 أجريت دراسة دولية على 520 مدينة حول العالم، وخلصت إلى أنه حتى في حال نجاح الدول محل الدراسة في الحد من ارتفاع درجة الحرارة درجتين مئويتين، فإن هذا لا يحول دون تعرض 77 في المائة من تلك المدن لمتغيرات كبيرة.فبحلول منتصف القرن سيكون مناخ ثلاث من كل أربع مدن رئيسة حول العالم مختلفا تماما عن المناخ الذي صمم له الطراز المعماري الذي أسست عليه، وشكلها الحضاري الذي تبنته.وتوقعت الدراسة أن مئات المدن الأوروبية ستواجه نظاما جديدا تماما عليها يتميز بموجات من الحرارة المرتفعة والجفاف وزيادة مخاطر الفيضانات التي تتعرض لها المدن الساحلية أو النهرية.المهندس المعماري البريطاني أر. أرثر يعتقد أن هناك معضلة تتعلق بابتكار أشكال معمارية جديدة قادرة على التعامل مع المتغيرات الجديدة للمدن، والأهم التكلفة المادية التي يعتقد أن أغلب مدن العالم لن تكون قادرة على تحملها.ويقول لـ «الاقتصادية»، "إن إعادة تشكيل المدن أمر مكلف للغاية، فعلى سبيل المثال، الاستجابة لإخفاقات السدود التي غمرت مدينة نيو أورليانز خلال إعصار كاترينا الذي ضرب بعض أجزاء الولايات المتحدة 2005، دفعت واشنطن إلى إنفاق أكثر من 14 مليار دولار لبناء نظام محسن للتحكم في الفيضانات التي تتعرض لها المدينة، وقد تطلب إكمال هذا النظام نحو 13 عاما، ونحن هنا نتحدث عن أكبر وأقوى اقتصاد في العالم، ويستبعد أن يكون في مقدار الدول النامية تحمل مثل هذه البرامج الطموحة".ويضيف "في الاتحاد الأوروبي نحو 75 في المائة من المباني غير موفرة للطاقة، والأمر سيستغرق نصف قرن لجعل هذه المباني أكثر استدامة ومرونة في مواجهة الظروف المتغيرة".في أفضل الأحوال لا يمكن تغير البنية التحتية في المناطق الحضرية التي تم إنشاؤها لأنظمة مناخية محددة لتكون ملائمة لأنظمة أخرى إلا بمعدل 3 في المائة سنويا. وبهذا المعدل المنخفض، فإن أكثر دول العالم ثراء سيتطلب منها الأمر عقودا لجعل مدنها أكثر استدامة ومرونة، بينما سيكون الأمر محل شك في مدن الاقتصادات الفقيرة المكتظة بالسكان، مثل دكا ولاجوس ومانيلا، حيث لا تتوافر موارد حكومية كافية لإجراء التغيرات الباهظة.لكن الأمر لا يقف عند حدود توافر الموارد لتلك العملية المعقدة طويلة الأمد. فحتى اليوم لا يوجد اتفاق بين مطوري المدن والمخططين الحضريين حول معرفة كيفية بناء أو تعديل البيئات الحضرية لاستيعاب احتياجات المعيشة والعمل للأعداد المتزايدة من السكان وسط هذه المتغيرات.فهل ناطحات السحاب الأطول والأكثر كثافة هي الأسلوب الأمثل لأنماط المدن الحديثة، وجهود إعادة تشكيل المدن لملاءمة الأنظمة المتغيرة، بدعوى أن المباني الشاهقة تعمل على تحسين استخدام المساحة وإيواء مزيد من الأشخاص لكل متر مربع ومن ثم تحد من الزحف العمراني، أم أنها تمثل عبئا وخطرا حقيقيا في ظل الكثافة المفرطة للسكان في المدن، وتمثل خطرا أكبر إذا ما ضربت الكوارث الطبيعية مدينة من المدن؟ وماذا عن المدن التي تتبنى أنظمة معمارية منخفضة الارتفاع، هل لا تزال تلك الأنظمة أكثر صداقة للبيئة وأقل تكلفة من مدن ناطحات السحاب؟ وما مدى المرونة التي تتمتع بها عند إعادة تشكيل المدن لتتكيف مع المتغيرات؟حتى الآن لا يمكن الجزم بأنه يوجد اتفاق نهائي بين المخططين الحضريين بهذا الشأن، لكن يمكن القول إن هناك اتجاها متزايدا مدعوما بعديد من الدراسات الحديثة التي خلصت إلى أن المدن ذات الكثافة العالية والمنخفضة الارتفاع قد تكون أفضل.البروفيسور جون شورت؛ أستاذ تطوير المناطق الحضرية في جامعة بيدفوردشير يوضح وجهتي النظر لـ «الاقتصادية»، قائلا "هذا الخلاف يعرف بخلاف باريس - نيويورك، إذ تمثل الأولى نموذجا للمدن كثيفة السكان منخفضة الارتفاع، بينما ينحاز النموذج النيويوركي إلى المباني الشاهقة وناطحات السحاب".ويرى البروفيسور جون شورت، أن "التقديرات الإحصائية ترجح إضافة 2.5 مليار شخص إلى مدن العالم بحلول 2050، وهذا يجعل النقاش حول الطريقة الأكثر فاعلية لإسكان الناس أمرا بالغ الأهمية، فالمناطق الحضرية تمثل 78 في المائة من استخدام الطاقة في العالم، وصناعة المباني بمفردها مسؤولة عن نحو 40 في المائة من جميع الانبعاثات، وهذا يجعل المدن منخفضة الارتفاع أكثر ملاءمة للتعامل مع المتغيرات، فالمباني الشاهقة تزيد من الانبعاثات 154 في المائة مقارنة بالمباني منخفضة الارتفاع عالية الكثافة، لكن في الوقت ذاته، فإن المساكن منخفضة الكثافة تتطلب مساحة أكبر بنسبة 142 في المائة".آخرون يشيرون إلى أن المدن منخفضة الارتفاع تتطلب تمددا عمرانيا أفقيا قد يجعل التكلفة النهائية لعملية التطوير العمراني وإعادة تشكيل المدينة لملاءمة المتغيرات أكثر تكلفة، وربما لا يصلح هذا النمط عندما يتعلق الأمر بالمدن كثيفة السكان محدودة المساحة التي يصعب التوسع الأفقي فيها، لكنه لا شك نمط معماري قد يمثل جزءا من منظومة الحل.على الضفة الأخرى يدافع أنصار ناطحات السحاب أو المباني الشاهقة عن هذا النمط المعماري الحديث، فالتصاميم الحديثة تجعله أقل كثافة في استخدام الموارد، كما يتم تبني فلسفة المباني الخضراء بشكل حرفي في ناطحات السحاب الحديثة، بما يساعد على إيجاد بيئة أكثر استرخاء وتهدية للمقيمين، بل إن بعضهم يرى أن ناطحات السحاب تتمتع بفرصة فريدة للاستفادة من علوها الشاهق كمصدر مستدام لتوليد الطاقة.وسط هذا الجدل الهندسي ذي الصبغة الاقتصادية، يتخوف عدد كبير من الاقتصاديين من أن عدم الإسراع بإعادة تشكيل وتعديل المدن وبنيتها التحتية خاصة المزدهرة منها في شرق وجنوب شرق وجنوب آسيا، قد ينعكس على معدلات النمو في تلك الدول، بما يترك بصمات سلبية على معدل نمو الاقتصاد العالمي.بدورها، تقول لـ «الاقتصادية» أملي سميث، الباحثة البريطانية، "الأزمات تعيد تشكيل عالمنا، وتحتل المدن صدارة المشهد، خاصة في الدول الهشة التي تكافح حكوماتها بالفعل لتلبية احتياجات مواطنيها. المشكلة أن المدن تعاني بشكل هائل خاصة تدفئة المباني وتبريدها وتشغيل السيارات والشاحنات والمركبات الأخرى، هذا يعني أن التركيز على هذه المدن يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في قوس الاحتباس الحراري على المدى الطويل".الوعي العالمي بمشكلة المدن ومتغيراتها يظهر في دعوة الأمم المتحدة إلى تسهيل التعاون بين المنظمات الدولية المختلفة من أجل النهوض بالتوسع الحضري المستدام، فبحلول 2045 هناك 216 مليون شخص داخلي على مستوى العالم مهددون بالتشريد، وستكون وجهتهم النهائية الاستقرار في المدن أو على تخومها، ما يتطلب التفكير من الآن في كيفية تكيف المدن مع الأوضاع الجديدة.والبحث في سبل توسع حضري ملائم للمتغيرات قضية تتخطى الحدود لتصبح قضية عالمية، وبالنسبة إلى كثيرين ربما تكون قضية الساعة.