وزير البترول المصري: حريصون على تحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة

أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري أهمية دور الشركات العالمية، كشريك أساسي في إنجاح جهود منتدى غاز شرق المتوسط وتحفيز الجهود والمشاريع المشتركة التي سيتم العمل عليها من خلال المنتدى.جاء ذلك خلال عدد من اللقاءات الثنائية عقدها الوزير الملا خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، حسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس، وفقا لـ"الألمانية".وأشار إلى أن الوزير الملا التقى في العاصمة الأمريكية واشنطن عددا من نواب الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكي، وبحث معهم تطورات منتدى غاز شرق المتوسط، في إطار التنسيق والشراكة الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة تحت مظلة المنتدى.كما بحث الوزير والنواب التنسيق المصري الأمريكي للقمة العالمية للمناخ COP27 التي تستضيفها شرم الشيخ العام المقبل.وشدد الملا على أهمية تضافر الجهود مع الولايات المتحدة والتنسيق المشترك بشأن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop 27 الذي تستضيفه مصر العام المقبل في شرم الشيخ.وأكد حرص بلاده على فتح آفاق واسعة للتعاون مع مختلف الدول والشركات العالمية لتنفيذ استراتيجيتها للطاقة محليا ورؤيتها لتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة، والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، ويشمل ذلك برامج خاصة بالغاز الطبيعي كوقود انتقالي صديق للبيئة في تلك المرحلة ومشاريع الهيدروجين والطاقات المتجددة.من جانبهم أشار نواب الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكي إلى أهمية الدور الذي يلعبه منتدى غاز شرق المتوسط في تحقيق تعاون وشراكات ومنافع اقتصادية متميزة، مؤكدين دعم بلادهم للمنتدى وجهود مصر في توحيد جهود الدول الأعضاء لتنفيذ أهدافه، ما جعله يلقى اهتماما دوليا كبيرا.