42.1 مليار متر مكعب إنتاج الغاز في عمان .. ارتفع 10.5 % بنهاية أكتوبر

ارتفع إجمالي الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في سلطنة عمان مضافا إليه الاستيراد بنسبة 10.5 في المائة، حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ليصل إلى 42.17 مليار متر مكعب، مقارنة بـ38.15 مليار متر مكعب للفترة ذاتها من العام الماضي.وأفادت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أمس، بأن ذلك يعزى إلى ارتفاع الغاز المصاحب بنسبة 28.1 في المائة، ليصل إلى 7.7 مليار متر مكعب، مقارنة بـ6.4 مليار متر مكعب مسجلة حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.ووفق البيانات، ارتفع كذلك الغاز غير المصاحب (يشمل الاستيراد) بنسبة 7.2 في المائة، ليصل إلى 34.4 مليار متر مكعب، مقارنة بـ32.1 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من 2020.وارتفع استخدام الغاز لمحطات توليد الكهرباء (يشمل جامعة السلطان قابوس ووزارة الدفاع) 8.7 في المائة، وذلك من 6.29 مليار متر مكعب المسجلة حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2020، ليصل إلى 6.8 مليار متر مكعب بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وأشارت البيانات إلى ارتفاع استخدام الغاز في المناطق الصناعية (يشمل استهلاك الغاز في المناطق الصناعية وشركة عمان للتعدين وأسمنت عمان) 55.8 في المائة، وذلك من 116 مليون متر مكعب والمسجل حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) ليصل إلى 181 مليون متر مكعب حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.كما ارتفع الغاز المستخدم في حقول النفط 19.1 في المائة، وذلك من 9.17 مليار متر مكعب بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2020، ليصل إلى 10.93 مليار متر مكعب حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر).وأظهرت البيانات ارتفاعا طفيفا في كمية الغاز المستخدمة في المشاريع الصناعية المسجلة بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 7.3 في المائة ليصل إلى 24.22 مليار متر.ونقلت وكالة "رويترز" عن وكالة الأنباء العمانية أخيرا، أن صادرات النفط من سلطنة عمان تراجعت 0.5 في المائة، حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) لتبلغ 237.4 مليون برميل.وأفادت البيانات المنشورة بارتفاع إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام 1 في المائة، بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2021 ليبلغ 293.2 مليون برميل.