دبلوماسية «الذئب المحارب» تدفع علاقات الصين الاقتصادية إلى التآكل .. النمو عرضة للخطر

يردد القادة الصينيون باستمرار أن العالم يشهد اليوم "تغييرات لم تحدث في قرن كامل"، وما يقصده هؤلاء هو أن ميزان القوة العالمي أصبح يميل إلى مصلحة بلادهم، بعد أعوام من التدهور والامتهان. لكن القيادة الصينية نفسها، تواجه خطر أن تؤدي محاولتها استغلال ما يفترض أنه نافذة تتيح فرصة التحول إلى قوة عظمى، إلى غلق هذه النافذة، بحسب مينكسين بي؛ وهو من أصل صيني وأستاذ للعلوم السياسية الأمريكي وخبير في العلاقات الأمريكية الآسيوية.ويرى مينكسين بي؛ في تحليل نشرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أنه خلال أربعة عقود منذ وفاة ماو تسي تونج؛ الزعيم المؤسس لجمهورية الصين الشعبية، توافرت بيئة خارجية ساعدت الصين على الخروج من دائرة الفقر والعزلة لتصبح قوة اقتصادية عظمى.وتتعرض الآن العلاقات التي طورتها الصين بشق الأنفس مع الاقتصادات المتقدمة في الغرب للتآكل؛ ما يهدد استمرار النمو الاقتصادي للصين وحصولها على الاستثمارات والتكنولوجيا التي تحتاج إليها.ليس هذا فحسب، بل إن التحدي الذي تواجهه الصين على الصعيد الأمني أصبح أخطر، فرغم تحقيق القوات المسلحة الصينية قفزات تكنولوجية كبيرة خلال الأعوام الأخيرة، بدأت الولايات المتحدة تعتمد بفاعلية على حلفائها لتعزيز نفوذها في محيط الصين.ووقعت واشنطن اتفاقا لتزويد أستراليا بغواصات نووية، إلى جانب زيادة التقارب مع كل من اليابان والهند وأستراليا، وهو ما يعني زيادة عدد الخصوم الذين قد تواجههم الصين إذا ما تورطت في أي نزاع.وقد يقنع القادة الصينيون أنفسهم بأنهم لا ذنب لهم في هذه التطورات، فقد فقدت الصين كثيرا من حظوظها الجيوسياسية بوصول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب؛ إلى السلطة مطلع 2017، حيث أدت سياساته التجارية الحمائية وسيطرة الصقور المناوئين للصين على إدارته، إلى تسريع نشوب المواجهة بين بكين وواشنطن.ثم جاء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد 2020 ليؤجج التوترات الأمريكية الصينية، فالرئيس ترمب كان يعتقد أن تعامل الصين السيئ مع الفيروس في البداية كان جزءا من مؤامرة استهدفت حرمانه من الفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) 2020. كما أن الاضطراب الشديد في سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة الجائحة دفع الدول الغربية إلى تقليص اعتمادها على الصين وتقصير سلاسل الإمداد.والحقيقة أن الأمر لا يتعلق بسوء الحظ، إنما بالسياسات الخارجية العدوانية التي تمارسها الصين مع جيرانها مثل بناء الجزر الصناعية في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وممارسة القهر الاقتصادي مع شركائها التجاريين مثل أستراليا، وتبني دبلوماسية "الذئب المحارب". وهذه السياسات لعبت دورا أكثر أهمية في بلورة الموقف الغربي المناوئ لبكين حاليا.ويرى مينكسين بي؛ الذي يعمل حاليا أستاذ الإدارة العامة في كلية كليرمونت ماكينا كوليدج في ولاية كاليفورنيا الأمريكية والباحث غير المقيم في برنامج آسيا في مركز أبحاث مارشال فاند الألماني، أن السبب وراء تبني الصين هذه السياسات غير البناءة يتمثل في عملية صناعة القرار الصيني حاليا، التي باتت تفتقد الميكانيزمات التقليدية للتحكم في المخاطر.وخلال أغلب أعوام ما بعد ماو تسي تونج؛ ومنذ فترة حكم خليفته دينج سياو بنج؛ ضمنت القيادة الجماعية الالتزام بالسياسة الخارجية لدينج المتمثلة في "عدم الظهور القوي" على المسرح العالمي. كما أن تبني أي مبادرات سياسية كبرى كان يحتاج إلى موافقة اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم بالإجماع. ورغم أن هذه الآلية ليست مثالية وكانت سببا في تعثر الإصلاحات الاقتصادية في أواخر العقد الماضي، فإنها في الوقت نفسه جنبت الصين وقوع السياسة الخارجية في أخطاء قد تتحول إلى كوارث.لكن اليوم، ومع مركزية عملية صناعة القرار، وتراجع فرص المراجعة فيها، أصبح احتمال تبني سياسات عالية المخاطر أقوى واحتمال التراجع عنها أقل.وشكلت خسارة الصين التوازن والمرونة التكتيكية في سياستها الخارجية مشكلة كبيرة.ورغم أن السؤال ما زال قائما بشأن إذا ما كان القادة الصينيون يمتلكون من المرونة ما يكفي لتغيير مسارهم، خاصة في ظل تنامي النزعة الوطنية في الداخل، فإن الخطر الذي تواجهه الصين كبير ويفرض عليها التحلي بالحكمة لمحاولة تغيير المسار.وفي السياق، تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيس الصيني - قيد الاستخدام الفعلي - تريليون يوان، نحو "157.49 مليار دولار" خلال العام الجاري.وصرح قاو فنج؛ المتحدث باسم وزارة التجارة، في مؤتمر افتراضي، أنه خلال العقدين الماضيين منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، حققت البلاد تقدما ملحوظا في استخدام الاستثمار الأجنبي.وقال قاو "إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ إجماليها 999.98 مليار يوان في 2021، بزيادة قدرها 157.7 في المائة من 338 مليار يوان تم تسجيلها في 2001".وأشار إلى أن الصين ستعمل على تقصير القائمة السلبية للاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر بعد أن آتت ثمارها، وتسهيل الخدمات للمؤسسات والمشاريع ذات التمويل الأجنبي، وتعزيز بيئة أعمال قائمة على القانون ودولية وملائمة لتقاسم فرصها في السوق على الصعيد العالمي.يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه احتياطي النقد الأجنبي الصيني إلى 3.2224 تريليون دولار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، بزيادة 4.8 مليار دولار عن الشهر السابق.وقالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي "إن الحجم ارتفع 0.15 في المائة، عن نهاية تشرين الأول (أكتوبر)"، وأوضح وانج تشون ينج؛ نائب المدير والمتحدث باسم الهيئة، أن التداول في سوق النقد الأجنبي الصينية ظل نشطا رغم الجائحة، وكان تدفق رأس المال عبر الحدود مستقرا إلى حد كبير في تشرين الثاني (نوفمبر).وعزا المتحدث الزيادة في احتياطيات النقد الأجنبي إلى الآثار المجمعة لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول. وقال وانج؛ "إنه مع عودة ظهور جائحة كورونا، يواجه تعافي الاقتصاد العالمي عديدا من الشكوك مع تقلبات السوق المالية الدولية".مع ذلك، أضاف أن "جهود الصين المنسقة في مكافحة الوباء والتنمية الاقتصادية والاستئناف المستدام للعمليات الاقتصادية تساعد على الحفاظ على استقرار حجم احتياطيات النقد الأجنبي بشكل عام". واقترحت مؤسسة أبحاث بارزة تابعة للدولة في الصين أن يكون المعدل المستهدف لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام المقبل "أكثر من 5 في المائة" في ظل تباطؤ النمو الحالي.وبحسب وسائل إعلام رسمية صينية، فإن لي شويسونج؛ الباحث الاقتصادي في أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية، أشار إلى استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد وارتفاع أسعار المواد الخام؛ كأسباب لتباطؤ النمو خلال المناقشات السنوية للسياسة الاقتصادية الصينية في العام المقبل داخل الحزب الحاكم.