الهند مصدر أدمغة تلجأ إليها معاقل التكنولوجيا العالمية

تبدو شيفاني ناندجاونكار "22 عاما"؛ التي تدرس التكنولوجيا، مصممة على السير على خطى باراج أجاروال؛ الرئيس التنفيذي الجديد لـ"تويتر" "37 عاما"، الأحدث في سلسلة رؤساء لمجموعات أمريكية في هذا المجال تخرجوا في جامعات هندية مرموقة.

ووفقا لـ"الفرنسية"، ينظر إلى الهند على أنها مصدر للأدمغة التي تصدر إلى معاقل التكنولوجيا العالمية.

وأصبحت الشابة التي لا تزال في فصلها الدراسي الأول في "إينديان إنستيتيوت أوف تكنولوجي" في بومباي، موظفة لدى شركة جوجل، أسوة بباراج أجاروال؛ الذي تخرج في الجامعة نفسها وغيره ممن يصلون إلى أهم المراتب في الشركات التكنولوجية الأمريكية الضخمة.

وتقول "عندما علمت ما حصل مع باراج؛ فرحت كثيرا، إن ساندر بيتشاي؛ الرئيس التنفيذي لـ"جوجل" خريج إينديان إنستيتيوت أوف تكنولوجي أيضا"، متابعة "أحلم بأن أحظى بوظيفة عالية" في "جوجل".

وباراج أجاروال (37 عاما) هو أصغر مدير إداري لمؤشر إس آند بي 500، ترك الهند بعد أن نال شهادته من "إينديان إنستيتيوت أوف تكنولوجي" لمتابعة دراسات عليا في الولايات المتحدة قبل أن يعمل في شركات أمريكية عدة.

ومن بين الهنود الآخرين الذين يشغلون مناصب عليا في مجال التكنولوجيا، أرفيند كريشنا؛ من شركة "آي بي إم"، ونيكيش أرورا؛ من "بالو ألتو نتوركس"، وكلاهما من خريجي "إينديان إنستيتيوت أوف تكنولوجي"، إضافة إلى ساتيا ناديلا؛ من "مايكروسوفت" وشانتانو ناراين؛ من "أدوبي".

وبحسب المتخصصين، يعود ذلك لعوامل متعددة بينها ثقافة حل المشكلات والمهارات وإجادة اللغة الإنجليزية والعمل الجدي، وفقا لـ"الفرنسية".

ويرى الملياردير فينود خصلا؛ وهو خريج "إينديان إنستيتيوت أوف تكنولوجي" وأحد مؤسسي "صان مايكروسيستمز"، أن الهنود يعرفون "كيفية التعاطي مع مواقف معقدة"، علما بأنه نشأ على تماس مع عدة مجتمعات وعادات ولغات.

ويقول "إن المنافسة ضمن القطاع التعليمي في الهند والفوضى المجتمعية تسهمان في صقل مهارات التلاميذ، إضافة إلى التعليم المهني الصارم الذي توفره إينديان إنستيتيوت أوف تكنولوجي".

وتتوقع "سيليكون فالي" من كوادرها في المناصب العليا أن يتمتعوا بخبرة مهنية وبروح القيادة وأن يجيدوا إدارة مجتمعات متنوعة في بيئات غير مستقرة.

ويعد الكاتب والجامعي الهندي - الأمريكي فيفيك وادهوا؛ أنه "في مجال الابتكار، يجب أن نجرؤ على كسر القواعد ويجب أن نكون جريئين". ويتابع "لا يمر يوم واحد في الهند دون أن تكسر القواعد أو أن تواجه بيروقراطية غير كفؤة أو فسادا، مهارات كهذه مفيدة جدا للابتكار في (سيليكون فالي)، لأننا بذلك نتحدى السلطة دائما".

وتبدأ المنافسة في وقت مبكر في الهند التي يزيد عدد سكانها على 1.3 مليار نسمة وحيث بدأ التركيز على أهمية التعليم منذ فترة طويلة.

وتعد "إينديان إنستيتيوت أوف تكنولوجي" من أهم جامعات الهند، حيث يتقدم أكثر من مليون شخص بطلبات للدخول إليها فيما 16 ألف مكان شاغر فقط سنويا.

ومدى عام ونصف العام، درست شيفاني ناندجاونكار؛ حتى 14 ساعة يوميا، طيلة أيام الأسبوع.

ويشير وادهوا؛ إلى أن آلية الدخول إلى فروع "إينديان إنستيتيوت أوف تكنولوجي" أصعب "بعشر مرات من آلية الدخول إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفرد".

وأسس شبكة معاهد "إينديان إنستيتيوت أوف تكنولوجي" 1950 رئيس الحكومة آنذاك جواهر لال نهرو؛ لتزويد البلاد بخريجي العلوم والهندسة ذوي المهارات العالية بعد الاستقلال 1947.

غير أن الخريجين أصبحت وجهاتهم نحو الخارج وتحديدا نحو الولايات المتحدة، حيث الثورة الرقمية في أوجها.

ولم تكن تلك حال المهندسين الصينيين لأنهم لم يجدوا صعوبة في العثور على وظائف في بلدهم المزدهر اقتصاديا بعد تخرجهم من الولايات المتحدة، حسبما ذكر الأستاذ في جامعة جونز هوبكينز ديفيش كابور؛ وهو خريج "إينديان إنستيتيوت أوف تكنولوجي".

وشرح س.سودارشان؛ نائب مدير "إينديان إنستيتيوت أوف تكنولوجي" في بومباي، أن "تطور القطاع الصناعي الهندي لم يكن متقدما في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات حتى التسعينيات" و"عديد ممن كانوا يطمحون إلى العمل في التكنولوجيا المتقدمة رغبوا في السفر إلى الخارج".

منذ أعوام، كان أكثر من نصف المتقدمين للحصول على تأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة من الهند، ومعظمهم في مجال صناعة التكنولوجيا. وعلقت شيفاني ناندجاونكار؛ أن عليها "أن تحلم أحلاما كبيرة" لتتمكن من الوصول إلى القمة.