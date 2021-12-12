الجائحة والعقوبات تفاقمان الأزمة الاقتصادية في هافانا .. أعداد الفقراء تتزايد

فاقمت الجائحة والعقوبات الأمريكية الأزمة الاقتصادية في هافانا، في وقت تتزايد فيه الضغوط على القطاعات الاقتصادية المختلفة بسبب تسارع انتشار الجائحة، وانخفاض التوظيف، ما يدفع سريعا إلى زيادة أعداد الفقراء.ووفقا لـ"الفرنسية"، يستخدم الطباخ بيبين ملعقة خشبية كبيرة لخلط 136 كيلوجراما من اللحم المفروم مع صلصة الطماطم وتحضير وجبة تقدمها مؤسسة كوبية إلى 2200 من سكان حي فقير في هافانا.وقبل انتشار جائحة كوفيد في الجزيرة في آذار (مارس) 2020، كان نحو 700 شخص يأتون لأخذ حصتهم من هذا الحساء كل يوم. لكن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء وتشديد العقوبات الأمريكية أديا إلى ارتفاع كبير في عددهم.بيبين هو لقب بيدرو بابلو فاسكيز طباخ المشروع المجتمعي المسمى كيسيكوابا المخصص للدمج الاجتماعي في حي لوس سيتيوس، وهو أحد أفقر أحياء العاصمة الكوبية، وفقا لـ"الفرنسية". وفي المطبخ الصغير حيث ينشغل منذ الفجر، قال الرجل البالغ من العمر 40 عاما "كنت فتى أقضي وقتا طويلا في الشارع من دون عمل وكنت أواجه مشكلات، رحب بي راعي المشروع وبفضله أنا الآن شخص جيد".الراعي الذي ذكره هو إنريكه أليمان، مدير هذا المشروع المجتمعي ورئيس جمعية تساعد الأمهات وأسر السجناء والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والمشردين.وقال إنريكه أليمان في مكتبه الذي شكل في الماضي مسكنا لعبيد كيسي السابقين الذين أتوا من أنجولا في القرن الـ16 وصار الآن متحفا تملكه عائلته منذ 1932 "إن زيادة الإقبال على طلب الحساء هي نتيجة الحصار "الحظر الأمريكي الساري منذ 1962 الذي تم تعزيزه أخيرا" والجائحة".وأضاف "نحن في أحد أكثر أحياء هافانا فقرا وعددها 61 حيا". وبعد التظاهرات التاريخية في 11 تموز (يوليو)، عندما احتج آلاف من الكوبيين على وقع صيحات "نحن جائعون" و"حرية"، حدد الرئيس ميجيل دياز كانيل نحو 60 حيا محروما في العاصمة، على أن تعطى الأولوية لها لتنفيذ برامج اجتماعية.وقال حاكم هافانا رينالدو جارسيا في تشرين الأول (أكتوبر)، "إن الإجراءات الرئيسة تتعلق بالقضايا الاجتماعية وما هو متاح للجميع، ما الأشياء المخصصة للجميع؟ الخدمات الأساسية الضرورية في الحي ومراكز البيع "حيث يباع الطعام بأسعار منخفضة" والعيادة الطبية وحديقة الأطفال والسكن".وأطلق البرنامج الحكومي في حين كان الأكثر فقرا يرزحون تحت الأزمة الاقتصادية، وهي الأسوأ منذ 27 عاما، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 11 في المائة في 2020.ويعاني حي لوس سيتيوس في أكثر الأحيان انقطاع الماء والكهرباء، بينما تتزايد صعوبات الحصول على الطعام.لكن لا يتلقى المطبخ الذي يقدم الحساء لفقراء الحي أي أموال من الدولة، بل يمول فقط عبر التبرعات والصدقات.على الطاولة، وضعت علب بأحجام مختلفة كتبت عليها الأسماء الأولى لأصحابها، إستر أو ليسيتا، أو مجرد رقم "19"، "92".وتعمل إيزابيل أنتومارتشي البالغة من العمر 70 عاما في المطبخ منذ 30 عاما، وهي تعد الوجبات مستعينة بملعقة معدنية قديمة لتقديمها مع الأرز الأصفر.وقالت إيزابيل التي يناديها الجميع تيا "العمة"، إن "هذه الخدمة مخصصة للأشخاص الذين لا مأوى لهم، الذين يعيشون في الشارع، والذين ليست لديهم عائلة ولا مكان يعيشون فيه أو طردوا من مسكنهم، ويأتون إلى هنا للحصول على قليل من الطعام".وينتظر المستفيدون في حقل قريب مجيء متطوع حاملا علبهم المملوءة التي يتسلمونها من خلال نافذة.وفي هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 11.2 مليون نسمة ويقودها الحزب الشيوعي وهو الوحيد المعترف به، تعمل الجمعيات الدينية منذ عدة أعوام على ملء الفراغات التي لم تعد الدولة قادرة على تغطيتها.خلافا للمعارضة التي تطالب بمزيد من الحرية وتتهم الحكومة بأنها مسؤولة إلى حد كبير عن الصعوبات الاقتصادية، يقول قائد مشروع كيسيكوابا "إنه يتطابق تماما مع مشاعر الثورة الكوبية وإرادتها".