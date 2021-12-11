بعد 3 أسابيع من التراجع .. ارتفاع قيمة صفقات العقار 7.5 % بنهاية الأسبوع الماضي

استعاد النشاط الأسبوعي للسوق العقارية جزءا من وتيرة النمو على مستوى قيمة الصفقات، بعد أن أتمت السوق ثلاثة أسابيع متتالية من الانخفاض، انخفضت خلالها من مستويات ناهزت 5.1 مليار ريال إلى ما دون 3.8 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، وقد تمكنت السوق العقارية من تسجيل ارتفاع أسبوعي في قيمة صفقاتها خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 7.5 في المائة، ليستقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند أعلى من 4.0 مليارات ريال، مقارنة بانخفاض قيمة صفقاتها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 16.5 في المائة.

وفي جانب آخر يتعلق بتعاملات المضاربة على الأراضي، فقد أظهرت تصاعد وتيرتها طوال الأسابيع القليلة الماضية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ منتصف تموز (يوليو) الماضي (الأعلى منذ خمسة أشهر)، حسبما كشفت عنه بيانات حجم التعاملات العقارية في مخطط الخير بمدينة الرياض، الذي ارتفعت قيمة تعاملاته خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى من 135.3 مليون ريال، وصلت نسبة استحواذها إلى 5.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني، لتتجاوز بذلك نسبة ارتفاع متوسط السعر الشهري للمتر المربع للأراضي السكنية في المخطط 68.5 في المائة، مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري.

مؤشرات الأداء الأسبوعي

شمل الارتفاع في قيمة الصفقات العقارية جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 5.4 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 21.2 في المائة، واستقرت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع عند 2.4 مليار ريال (59.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما ارتفعت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة 11.9 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 9.5 في المائة، لتستقر قيمته الأسبوعية عند 1.2 مليار ريال (30.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وأخيرا ارتفعت قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 7.2 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.1 في المائة، لتستقر قيمتهما الأسبوعية عند 412 مليون ريال (10.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

وبالنسبة لبقية مؤشرات الأداء، ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 2.5 في المائة، مستقرا بنهاية الأسبوع عند أدنى من 5.1 ألف صفقة عقارية. وارتفع كذلك عدد العقارات المبيعة بنسبة 1.8 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من 5.3 ألف عقار مبيع، بينما انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.4 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند 189.0 مليون متر مربع.

التعاملات الأسبوعية على الأراضي السكنية في مخطط الخير - مدينة الرياض

سجلت قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية المنفذة على الأراضي السكنية في المخطط ارتفاعا قياسيا وصلت نسبته إلى 21.0 في المائة، ليستقر حجمها مع نهاية الأسبوع الماضي عند أعلى من مستوى 135.3 مليون ريال (5.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني)، ويعد أعلى مستوى لقيمة الصفقات الأسبوعية المنفذة في المخطط منذ منتصف تموز (يوليو) الماضي. كما سجلت ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 39.8 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات المخطط لفترة عام مضى، الذي يعكس بدوره تصاعد وتيرة التعاملات بدافع المضاربة على الأراضي، وما تحظى به من إقبال واسع النطاق من قبل عديد من المتعاملين العقاريين، وأنها قد تشهد مزيدا من التصاعد في ظل غياب الضوابط التي تحد من نشاطات المضاربة على الأراضي بصورة عامة، وهي السمة التي سيطرت على تعاملات السوق العقارية عموما طوال الأعوام الماضية، وفقا لما أكدته ولا تزال، الارتفاع الملموس على نسبة قيمة الصفقات المنفذة في المخطط إلى إجمالي قيمة الصفقات للقطاع السكني.

أما على مستوى متوسط أسعار الأراضي السكنية في المخطط، فقد سجل المتوسط الشهري لسعر المتر المربع السكني في المخطط ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 0.6 في المائة، مستقرا عند مستوى 979 ريالا للمتر المربع بنهاية الأسبوع الماضي، ووصلت نسبة ارتفاع المتوسط الشهري إلى 68.5 في المائة مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري. كما سجل المتوسط الأسبوعي لأسعار الأراضي السكنية في المخطط ارتفاعا بلغت نسبته 4.4 في المائة، مستقرا عند مستوى 1013 ريالا للمتر المربع، وهو أعلى متوسط عام للسعر الأسبوعي لمتر الأرض السكنية يصل إليه في تاريخ التعاملات العقارية المنفذة في المخطط.