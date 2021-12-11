وزيرة التنمية الألمانية: سنعزز اهتمامها بتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي

أعلنت وزيرة التنمية الألمانية الجديد، سفينيا شولتسه، قبل جولتها الخارجية الأولى، أن بلادها ستعزز اهتمامها بتحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم.

وقالت شولتسه، التي ستتوجه في وقت لاحق اليوم رفقة وكيل وزارتها، يوخن فلاسبارت، إلى ليفربول لحضور اجتماع وزراء الخارجية، والتنمية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى: "مع الحكومة الألمانية الجديدة، لن تظل ألمانيا شريكا موثوقا للتنمية العالمية فحسب، بل أيضا ستوسع اهتمامها السياسي".

وذكرت شولتسه أن هناك الكثير من الأمور التي يتعين إنجازها لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وقالت: "مجموعة السبع تتحمل، بصفتها أغنى دول العالم، مسؤولية خاصة في التعامل مع جائحة كورونا وتغير المناخ، وعليها إظهار تضامن عالمي مع الدول الأشد فقرا. هذا بالضبط ما سأدافع عنه في ليفربول"، مضيفة أنه يتعين في ذلك استغلال تولى ألمانيا رئاسة مجموعة السبع في العام المقبل، بحسب "الألمانية".

وقالت شولتسه: "على المدى الطويل، يمكن فقط للتوزيع العالمي العادل للقاحات أن يساعد في مكافحة جائحة كورونا"، مضيفة أنه فيما يتعلق بالحماية العالمية للمناخ ينبغي تصميم انتقال عادل للهياكل جديدة وربط الحياد المناخي بالتوازن الاجتماعي.

وبحسب بيانات رسمية، ستركز شولتسه في أول زيارة خارجية لها على قضايا مثل التوزيع العالمي للقاحات كورونا، وتمويل التنمية، والمساواة بين الجنسين.