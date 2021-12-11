الموارد البشرية: 13 ألف عقد عبر منصة العمل المرن

قالت لـ"الاقتصادية" وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن عدد العقود عبر منصة العمل المرن بلغ أكثر من 13 ألفا.وأشارت الوزارة إلى أن النظام يهدف إلى دعم التوطين وتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن وتخفيض نسب البطالة، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات بساعات عمل أقل ومرونة أكبر، إضافة إلى إسهامه في تلبية احتياجات القطاع الخاص الطارئة والموسمية من الكوادر الوطنية.وبحسب الوزارة، فإن أكثر المهن، التي تم التوظيف عليها بائع عام، بائع مواد تموينية، مستشار خدمات فنية، مشرف خدمات طعام، مساعد إداري، فيما كانت أعلى الأنشطة، التي استفادت من نظام العمل المرن الإنشاءات العامة للمباني، الخدمات اللوجستية، أنشطة الاستشارات الهندسية، البيع بالتجزئة والجملة، خدمات صيانة المباني، تشغيل المقاصف والكافتيريات، ومراكز الصيرفة، والتصميم والبرمجة.ويحرص البرنامج على دعم القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية، ويهدف البرنامج إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدا لتحويلهم إلى موظفين دائمين.كما سيعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة المخالفة، التي يستخدمها اقتصاد الظل، مع رفع نسبة مشاركة المواطنين بالتزامن مع خفض نسبة البطالة.