الجرعات المعززة توفر حماية بنسبة 70 إلى 75% من الأعراض الخفيفة لأوميكرون



قالت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا اليوم استنادا إلى نتائج أولية لدراسة واقعية، إن الجرعات المعززة من لقاحات كوفيد-19 توفر حماية بنسبة تتراوح بين 70 و75 في المائة من الأعراض الخفيفة للنسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا أوميكرون.

وتمثل هذه النتائج بعضا من أوائل البيانات من خارج الدراسات المعملية حول الحماية من أوميكرون، والتي تظهر انخفاض النشاط المناعي ضد أوميكرون.

ووفقا لرويترز تشير البيانات المبكرة من الدراسة الواقعية إلى أنه في حين أن أوميكرون قادر إلى حد بعيد على تفادي الحماية من الأعراض الطفيفة التي يوفرها التعطيعم بجرعتيه، فإن الجرعات المعززة تستعيد قدرا من هذه الحماية.

وقالت الدكتورة ماري رامسي، رئيسة قسم التطعيم في وكالة الأمن الصحي: "يتعين توخي الحذر في التعامل مع هذه التقديرات المبكرة، إلا أنها تشير إلى أن خطر الإصابة بأوميكرون بعد بضعة أشهر من الجرعة الثانية، يكون أكبر مقارنة بالمتحور دلتا". وأضافت أن من المتوقع أن تظل الحماية من الأعراض الشديدة أكبر.

وأوضحت: "تشير البيانات إلى أن هذا الخطر يتراجع كثيرا بعد الجرعة المعززة، وعليه فإنني أحث الجميع على أخذ الجرعات المعززة إذا كانوا مؤهلين للحصول عليها".

وفي تحليل شمل 581 شخصا تأكدت إصابتهم بأوميكرون، تبين أن الجرعة المعززة من لقاح فايزر، وفرت حماية بنحو 70 بالمئة من الإصابات المصحوبة بأعراض لدى لمن تلقوا لقاح أسترازينكا في البداية، ونحو 75 في المائة بالنسبة لمن حصلوا على جرعتي فايزر.