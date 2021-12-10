83.5 مليار ريال تبادل تجاري بين السعودية والكويت في 10 أعوام .. الشريك الـ 30

بلغت العلاقات التجارية بين السعودية والكويت 83.5 مليار ريال خلال عشرة أعوام (منذ 2011 إلى 2020)، وذلك مع ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين.وكان أضخم قيم التبادلات في عام 2018 بنحو 9.5 مليار ريال، منها 7.9 مليار ريال صادرات سعودية للكويت مقابل 1.6 مليار ريال واردات منها.ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، شهد التبادل التجاري بين البلدين انخفاضا بنسبة 15 في المائة ليبلغ 7.7 مليار ريال خلال 2020، كنتيجة طبيعية لتفشي جائحة كورونا التي أغلقت الحدود وعطلت سلاسل الإمداد مع تراجع التجارة العالمية بين جميع الدول.وخلال 2020، جاءت الكويت في المرتبة الـ22 بين أكبر المستوردين من المملكة بنحو ستة مليارات ريال، فيما جاءت الـ46 بين أكبر الموردين للسعودية بقيمة 1.7 مليار ريال، لتكون الكويت الشريك التجاري الـ30 للمملكة بين دول العالم.أما خلال الربع الثالث من العام الجاري، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.7 مليار ريال، بزيادة نسبتها 39.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 1.95 مليار ريال.وتوزع التبادل التجاري بين البلدين خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 2.1 مليار ريال صادرات مقابل 1.53 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2020، بينما بلغت الواردات 620 مليون ريال مقابل 423 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.ومن أبرز السلع التي صدرتها السعودية للكويت في عام 2020، ألبان وبيض ومنتجات حيوانية للأكل، لدائن ومصنوعاته، صابون وشموع، مصنوعات من حديد أو صب (فولاذ).فيما كانت أهم السلع المستوردة من الكويت: شعير ومنتجات مطاحن، منتجات معدنية، مشروبات، سوائل وخل، ورق وورق مقوى.وحدة التقارير الاقتصادية