ولي العهد في برقية لملك البحرين: هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين

غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مملكة البحرين بعد زيارة رسمية.

وكان في وداع ولي العهد بمطار قاعدة الصخير الجوية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

كما كان في وداع ولي العهد، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، و الأمراء والوزراء في الحكومة البحرينية.

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، لدى مغادرته مملكة البحرين بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:

صاحب الجلالة الملك / حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله

ملك مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لجلالتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

صاحب الجلالة، إن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالتكم، لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب البحريني الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء

المنامة : 6 / 5 / 1443هـ

الموافق : 10 / 12 / 2021م

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، لدى مغادرته مملكة البحرين بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:

الأمير / سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن شكري وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

صاحب السمو، لقد أكدت جلسة المباحثات المشتركة التي عقدناها متانة الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين والرغبة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة؛ لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ـ حفظهما الله ـ.

متمنياً لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم والرخاء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء

المنامة : 6 / 5 / 1443هـ

الموافق : 10 / 12 / 2021م