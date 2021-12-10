توقعات بارتفاع الأسعار في بريطانيا بنسبة 3.2% خلال 2022

سجلت توقعات الرأي العام البريطاني فيما يتعلق بمعدل التضخم في البلاد خلال العام المقبل ارتفاعا ملموسا، فيما أعرب البريطانيون أيضا عن تراجع شعورهم بالرضا بشأن أداء بنك انجلترا (البنك المركزي) إلى أدنى معدلاته خلال قرابة 10 سنوات.

وكشف الاستطلاع الذي تم إجراؤه بتكليف من البنك المركزي أن التقديرات المبدئية لمعدل ارتفاع الأسعار خلال الشهور الـ12 المقبلة بلغت الشهر الماضي 3.2 في المائة، مقابل 2.7 في المائة في أغسطس الماضي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن توقعات التضخم بالنسبة للأعوام الخمسة المقبلة بلغت 3.1 في المائة، وتفوق هذه التقديرات نسبة التضخم المستهدفة من البنك المركزي وتبلغ 2 في المائة.

وردا على طلب تقييم ما إذا كان البنك المركزي "يقوم بعمله من حيث ضبط معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم"، بلغ صافي معدل الشعور بالرضا، وهو عدد من يشعرون بالرضا ناقص عدد من يشعرون بعدم الرضا، 14 في المائة، وهو أدنى نسبة منذ عام 2012.

وأجري هذا الاستطلاع في الوقت الذي وصل فيه التضخم إلى أعلى مستوياته في بريطانيا خلال 10 سنوات، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومشكلات سلاسل التوريد، فضلا عن القيود التي تهدف للسيطرة على جائحة كورونا.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه البنك المركزي تراجع وتيرة التضخم العام المقبل، تكشف هذه النتائج أن التوقعات بشأن ارتفاع الأسعار أصبحت مترسخة بشكل أكبر.

وأجرت مؤسسة كانتار البحثية استطلاع الرأي خلال لفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الماضي.