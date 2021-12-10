"بلومبرج" تعزو نمو الاقتصاد البريطاني في أكتوبر إلى قطاع الخدمات 

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن النمو الهزيل الذي سجله الاقتصاد البريطاني خلال شهر أكتوبر الماضي يعود الفضل فيه إلى عدد قليل من الأنشطة جميعها تقريبا في قطاع الخدمات.

وكشفت بلومبرج أن قطاع الرعاية الصحية كان أكبر مساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة اعتبارا من سبتمبر، حيث أجرى المزيد من الأطباء لقاءات مباشرة مع المرضى.

وأشارت بلومبرج إلى أن ثاني أكبر مساهم في النمو الاقتصادي كان قطاع وكالات التوظيف، حيث تصارع الشركات لشغل العدد القياسي من الوظائف الخالية.

كما تعافت وكالات السفر والشركات السياحية وخدمات الحجز الأخرى.

وفي الوقت نفسه، كان هناك دعم كبير للنمو الاقتصادي من قبل شركات تجارة التجزئة مع بدء العديد من المستهلكين التسوق لعيد الميلاد في وقت مبكر، وكذلك جاء دعم من شركات إصلاح السيارات التي بدأت تستفيد من الطلب القوي على المركبات المستعملة بسبب نقص المكونات الذي أدى إلى تراجع إنتاج السيارات الجديدة.

وقد ساهمت هذه القطاعات معا في التخفيف من تداعيات تراجع النمو في أنشطة الخدمات المالية والمطاعم والفنادق.

ونوهت بلومبرج إلى تراجع نمو قطاع التشييد وركود قطاع التصنيع خلال شهر أكتوبر، حيث تأثر القطاعين نتيجة نقص مواد البناء والمكونات.