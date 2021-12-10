نموذج متميز للشراكة التجارية والاستثمارية

تتزامن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى البحرين، في وقت تشكل العلاقات الثنائية بين البلدين نموذجا متميزا للشراكة التجارية والاستثمارية، إذ تتسم بقابلية النمو والتوسع في المستقبل.ويمتلك البلدان مقومات وفرص كبيرة للتكامل الاقتصادي في مختلف القطاعات، بما يخدم مصالح البلدين ويرفع من حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بينهما.وقال مسؤولون ومستثمرون سعوديون وبحرينيون، إن الفرص المشتركة بين البلدين تتوافر في قطاعات عدة، خاصة التجارة والسياحة والصناعة والطاقة والعقار، التي يمكن استثمارها عبر إقامة مشاريع مشتركة بين قطاعي الأعمال السعودي والبحريني.وأكد عجلان العجلان رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن العلاقات بين البلدين تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، نظرا إلى ما لدى الدولتين من فرص تجارية واستثمارية واعدة.وتابع العجلان "الأرقام الاستثمارية بين البلدين محفزة، غير أنها لا تتناسب مع العلاقة التاريخية العريقة بين البلدين، ولا تعكس طموحاتنا جميعا في أن تكون لنا علاقات اقتصادية متميزة تتوافق مع متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكتين، لذا فإن ذلك يستدعي بالضرورة العمل الحثيث على وضع الآليات والسبل التي تسهم في الوصول بهذه العلاقات إلى مجالات أوسع وأرحب يتم خلالها استغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتوافرة في البلدين".من جانبه، شدد سمير ناس رئيس غرفة تجارة البحرين، على ضرورة تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وبناء اقتصاد أمثل وتوفير بيئة اقتصادية تعود بمخرجات توفر النماء والرفاهية للشعبين، البحريني والسعودي.من جهته، أشار عبدالرحمن العطيشان رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - البحريني، إلى أن علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين متميزة للغاية.وقال: إن القطاع الخاص، ومجلس الأعمال المشترك، وحكومتي البلدين، معنية بتطوير هذه العلاقات، والتغلب على المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين.