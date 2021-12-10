وزير بحريني لـ"الاقتصادية": نمو غير مسبوق للعلاقات التجارية الثنائية مع السعودية

قال لـ"الاقتصادية" زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، إن الزيادة الرسمية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى مملكة البحرين، تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين نموا غير مسبوق.وأوضح أن الروابط بين السعودية والبحرين حققت خطوات نوعية نحو التنسيق والتعاون المشترك في كافة المجالات الحيوية من خلال مجلس التنسيق السعودي البحريني، وانعكس ذلك على زيادة حجم التجارة بين البلدين، حيث شكلت التجارة بين البلدين نحو 52 المائة من حجم التجارة الكلي للبحرين مع دول الخليج.وأشار إلى أن وزارته عكفت على تعزيز التعاون الاستثماري بين البحرين والسعودية عبر مكتب مخصص بالكامل لتسهيل إجراءات تسجيل المستثمرين السعوديين في البحرين ومنح التراخيص للمستثمرين السعوديين.وتطرق إلى مركز المستثمر السعودي الذي تم تدشينه في شباط (فبراير) 2017 الذي يسعى إلى تقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها المستثمر السعودي بإدارة متخصصة لتقديم كافة الخدمات ومتابعتها مع الجهات الحكومية المرخصة والمانحة للموافقات على الأنشطة التجارية.وقال الوزير إن خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها مملكة البحرين أخيرا تضمنت الإعلان عن عدد من المشاريع التنموية الكبرى التي يتوقع أن يكون لها أثر كبير في تعزيز العلاقات التجارية بين مملكة البحرين والسعودية ومنها مشروع جسر الملك حمد الذي سيربط بين البلدين على طول 25 كيلومترا.