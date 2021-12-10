2.2 مليار ريال ملكية الأجانب في الشركات حديثة الإدراج في السوق المحلية

لا تزال الاكتتابات الجديدة في السوق السعودية تلاقي ترحيبا واسعا من المستثمرين، سواء المؤسساتيين أو حتى الأفراد، وهو ما يظهره حجم التغطيات، الذي يفوق الطروحات بشكل كبير جدا.

وشهدت السوق السعودية خلال العام الجاري تسعة اكتتابات، ثمان منها تم إدراجها وتداولها في السوق الرئيسة، هي (أكواباور، سلوشنز، مجموعة تداول، التنمية الغذائية، ذيب لتأجير السيارات، والخريف لتقنية المياة والطاقة، النايفات، والعربية للتعهدات الفنية).

وكان للمستثمرين الأجانب نصيب من تلك الطروحات، إذ استحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 1.6 في المائة من الأسهم المصدرة للشركات الثماني، التي تم إدراجها وتداولها بواقع 19.6 مليون سهم، تفوق قيمتها السوقية 2.16 مليار ريال.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية، كانت أعلى نسبة تملك للأجانب من نصيب مجموعة تداول، وهو آخر الطروحات المدرجة بالسوق، حيث يمتلكون 4.93 في المائة من أسهم الشركة، وبقيمة تقدر بـ 745.4 مليون ريال.

وتعادل ملكية الأجانب في شركة "تداول" نحو 16.4 في المائة من الأسهم المطروحة البالغة 36 مليون سهم، أو نحو 23 في المائة من الأسهم، التي تم تخصيصها لفئة المؤسسات.

وشهد سهم "مجموعة تداول" أول جلساته في السوق السعودية "تاسي" الأربعاء، حيث صعد السهم 12.4 في المائة عند 118 ريالا للسهم، مقارنة بسعر الطرح 105 ريالات، في حين سجل السهم مكاسب 6.8 في المائة خلال جلسته الثانية ليصل لمستوى 126 ريالا للسهم.

وثانيا حلت أسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"، التي يمتلك الأجانب 3.5 في المائة من أسهم الشركة وبقيمة تصل إلى 760.2 مليون ريال، وهي القيمة الأعلى من بين الطروحات الجديدة.

وذلك فضلا عن طرح "النايفات" الذي حل ثالثا، بما نسبته 1.33 في المائة من أسهم الشركة البالغة 1.33 مليون سهم وبقيمة 44.82 مليون ريال.

في حين بلغت ملكيتهم في "الخريف" وهو ثاني إدراج تم خلال العام الجاري ثم "أكواباور" بنحو 1.1 و1 في المائة على الترتيب.

بينما شهدت بقية الطروحات نسبة تملك أقل، إذ يمتلك المستثمر الأجنبي 0.55 في المائة من أسهم "ذيب" بما يعادل قيمتها 14.56 مليون ريال، أما أسهم شركة "التنمية الغذائية" فيمتلك المستثمرون الأجانب 0.49 في المائة وبقيمة 8.22 مليون ريال، بينما ملكيتهم في أسهم "العربية للتعهدات الفنية" تبلغ 0.2 في المائة بقيمة 8.45 مليون ريال.

وطروحات "أكواباور" و"سلوشنز"، وكذلك "مجموعة تداول"، التي تمت العام الجاري، يعدون بين أكبر 15 طرحا في تاريخ السوق السعودية.

وبلغت قيمة الطروحات الثلاثة نحو 11.95 مليار ريال، منها 4.55 مليار ريال عائدة لشركة أكواباور، بينما بلغ طرح "مجموعة تداول" 3.78 مليار ريال، ثم طرح "سلوشنز" البالغ 3.62 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية