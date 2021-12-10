تردد أغلبية الشركات الألمانية المتوسطة في دخول مشاريع حماية المناخ

أظهر استطلاع نشرت نتائجه أمس، استمرار تردد أغلبية الشركات المتوسطة في ألمانيا في الاستثمار في مشاريع حماية المناخ.وحسب بيانات صادرة من بنك دعم التنمية الحكومي "كيه إف دبليو" فإن نحو 460 ألف شركة "أي 12 في المائة"، من الشركات المتوسطة فقط استثمرت ما مجموعه 22 مليار يورو في مثل هذه المشاريع في العام الماضي.وأظهرت النتائج أن الشركات المتوسطة استثمرت واحدا من كل عشرة يوروهات في مشاريع حماية المناخ، ومنها على سبيل المثال زيادة كفاءة الطاقة في الإنتاج أو استخدام مصادر متجددة للطاقة أو استخدام وسائل نقل صديقة للمناخ، ووصل متوسط المبالغ التي تم استثمارها في مثل هذه الأوجه إلى 72 ألف يورو.ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن نحو 13 في المائة، أخرى من الشركات المتوسطة في ألمانيا تخطط لضخ استثمارات في هذه المشاريع بحلول نهاية 2022.وأوضحت فريتسي كولر-جايب كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مصرف دعم التنمية، ذلك، قائلة "إن حماية المناخ موجودة حاليا على جدول أعمال ربع الشركات الصغيرة والمتوسطة".وأضافت أن "هذا الأمر يعني في المقابل أن ثلاثا من كل أربع شركات لم تنفذ مثل هذه المشاريع ولا تنوي القيام بها في المستقبل المنظور.. لا يزال يتعين تسريع ديناميكية الاستثمار في الشركات المتوسطة على نحو ملحوظ، في ضوء المتطلبات العالية للاستثمارات الإجمالية من أجل تحقيق هدف الحياد المناخي".ويبلغ إجمالي عدد الشركات المتوسطة في ألمانيا نحو 3.8 مليون شركة بإيرادات سنوية لا تزيد على 500 مليون يورو، ويتوقف نشاط كل شركة في استثمارات حماية المناخ على حجمها.ووصلت نسبة الشركات المستثمرة في مجال حماية المناخ بين الشركات الصغيرة التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسة عاملين إلى 10 في المائة في 2020، فيما وصلت هذه النسبة بين الشركات المتوسطة الكبيرة التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 عاملا إلى الثلث.وراوح متوسط ما أنفقته الشركات في مشاريع حماية المناخ بين 29 ألف يورو للشركات الأصغر و346 ألف يورو للشركات المتوسطة الكبيرة.