«نمو» تضيف 30 نقطة بتداولات قيمتها 28 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "الناقول" بنحو 4 في المائة، ليغلق عند 155 ريالا، يليه سهم "غاز" بنحو 1.3 في المائة، ليغلق عند 79.20 ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بنحو 1.1 في المائة، ليغلق عند 70.70 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "سمو" بنحو 2 في المائة، ليغلق عند 57.50 ريال، يليه سهم "إنماء الروابي" بنحو 1.5 في المائة، ليغلق عند 33 ريالا، وحل ثالثا سهم "أسمنت الرياض" بنحو 0.6 في المائة، ليغلق عند 32.30 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم "الناقول" بقيمة 9.1 مليون ريال، يليه سهم "جروب فايف" بقيمة 5.6 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "فش فاش" بقيمة 4.4 مليون ريال.
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