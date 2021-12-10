«نمو» تضيف 30 نقطة بتداولات قيمتها 28 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 30 نقطة بنحو 0.13 في المائة، لتغلق عند 23594 نقطة. وزادت قيمة التداول 10 في المائة بنحو 2.6 مليون ريال، لتصل إلى 28 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 19 في المائة بنحو 81 ألف سهم، لتصل إلى 351 ألف سهم متداول، أما الصفقات، فتراجعت 3 في المائة بنحو 54 صفقة، لتصل إلى 1.5 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "الناقول" بنحو 4 في المائة، ليغلق عند 155 ريالا، يليه سهم "غاز" بنحو 1.3 في المائة، ليغلق عند 79.20 ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بنحو 1.1 في المائة، ليغلق عند 70.70 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "سمو" بنحو 2 في المائة، ليغلق عند 57.50 ريال، يليه سهم "إنماء الروابي" بنحو 1.5 في المائة، ليغلق عند 33 ريالا، وحل ثالثا سهم "أسمنت الرياض" بنحو 0.6 في المائة، ليغلق عند 32.30 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الناقول" بقيمة 9.1 مليون ريال، يليه سهم "جروب فايف" بقيمة 5.6 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "فش فاش" بقيمة 4.4 مليون ريال.