«ماما ميركل» .. عقد ذهبي من النمو رغم الأزمات وبراغماتية سمحت للاتحاد الأوروبي بالبقاء

ها هي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تخلت عن منصبها وأفسحت الطريق لـ "أولاف شولتز" نحو منصب المستشارية، ها هي "ماما ميركل" كما يحلو للألمان أن يطلقوا عليها غادرت مكتبها بعد 16 عاما أمضتها تحدد وترسم وتخطط مسار ومصير ألمانيا، وها هي ميركل التي تولت منصبها وبعض الخبراء يصفون ألمانيا حينها بـ "رجل أوروبا المريض" تغادر المستشارية وألمانيا تعد "رجل أوروبا القوي اقتصاديا"، مع هذا ترحل ميركل من المشهد السياسي وألمانيا منقسمة على نفسها حيال العديد من القضايا في مقدمتها قضية الهجرة وموجات المهاجرين التي تدفقت على ألمانيا منذ 2015.

كثيرة هي الأسئلة التي ستطرح لتقييم فترة حكم ميركل لألمانيا، وكثير من التعليقات ستعمل على تحليل البصمات التي تركتها على ألمانيا بعد سنوات طوال وهي في سدة السلطة. فما هو ميراثها الذي خلفته في جوانب الحياة الألمانية بل والأوروبية، وما مدى ثراء هذا الميراث وتنوعه وكثافته وعمقه وجوانب قوته وضعفه عند تشكيل تاريخ ألمانيا وأوروبا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية؟

تقييم الأداء الاقتصادي لسنوات حكم الزعيمة الألمانية سيكون في مقدمة جردة حساب سنواتها الـ16، سواء من منطلق ماذا قدمت لألمانيا وأوروبا، أو طبيعة التركة التي ستركها للمستشار الجديد وشعبها وللأوروبيين، ولكن الأهم أن التقييم المنصب على مظاهر النجاح وجوانب القصور على أمل أن يلقي ضوءا مكثفا على تجربة ميركل لم يكن منبعه رغبة في تقييم الماضي كشكل من أشكال الاستعراض الفكري، ولكن للإجابة عن السؤال الأكبر: ألمانيا إلى أين بعد ميركل؟ بلغة الأرقام نما الاقتصاد الألماني في عهد ميركل بنسبة 34 في المائة، لتتفوق ألمانيا بذلك بنحو 15 نقطة على فرنسا أقرب منافس لها في الاتحاد الأوروبي، ولا شك أن امتلاك استراتيجية اقتصادية واضحة المعالم والتخطيط السليم مثل المرتكز الأساسي للتقدم الذي أحرزه الاقتصاد الألماني في عهد المستشارة الألمانية، لكن أيضا ما لا يجب إغفاله أن ألمانيا نجحت بشدة في الاستفادة من فورة الطلب العالمي في الاقتصادات الناشئة خاصة الاقتصاد الصيني والطلب غير المسبوق على السلع الهندسية المتطورة والسيارات، وكلاهما مثل قاطرة للاقتصاد الألماني.

قد يقول قائل إن جردة الحساب تلك تغفل الخطوات التي اتخذها القادة الألمان السابقون لميركل خاصة سلفها المستشار جيرهار شرودر عبر تخفيض الضرائب وضبط إعانات البطالة والرفاهية وزيادة مرونة سوق العمل، وأن تلك الإصلاحات مهدت الطريق للنجاحات التي أفلحت ميركل في قطف ثمارها لاحقا، ربما يصعب على الخبراء إنكار تلك الحقائق، لكن الحقائق المؤكدة أيضا أن ميركل أضافت الكثير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الألماني الذي أطلقه سابقوها، وبتلك الإصلاحات عززت وضع ألمانيا بطريقة تجعل المشهد في نهاية فترة حكمها مختلفا بصورة جذرية مقارنة بالأوضاع الاقتصادية في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 عندما تولت سدة الحكم.

رغم هذا يتساءل البروفيسور دي مارك أستاذ الاقتصاد الأوروبي السابق في جامعة أكسفورد قائلا: ميركل تغادر المسرح السياسي الألماني والأوروبي بعد 16 عشر عاما بدت فيها تجسيدا لصوت العقل والهدوء في القارة الأوروبية، تغادر وألمانيا عملاقا اقتصاديا ومحركا لأوروبا، تغادر والاقتصاد الألماني مزدهرا رغم تحديات كورونا. لكن السؤال هل يمكن أن يستمر هذا؟ إذ يرى أن الصورة ليست وردية كما تبدو للوهلة الأولى.

ويقول لـ"الاقتصادية" "هناك دلائل على جوانب قصور خطيرة في الاقتصاد الألماني، فالقدرة التنافسية تتراجع ولا تبدو ألمانيا مستعدة لمستقبل تشكله التكنولوجيا والتنافس بين الولايات المتحدة والصين، فخلال سنوات حكم ميركل لم يستثمر بشكل كاف في تطوير البنية التحتية الرقمية، وليس مستغربا أن تجد مدارس ألمانية بها أجهزة كومبيوتر قديمة، بينما تعتمد إدارات السلطات الصحية على أجهزة الفاكس وتستخدمه للإبلاغ عن أرقام الحالات، وفي بعض المكاتب الحكومية هناك اعتماد محدود على الإنترنت، خاصة أن ميركل ذاتها كانت مثار انتقاد وسخرية قبل ثماني سنوات عندما وصفت الإنترنت بأنه "منطقة مجهولة".

ويشير البروفيسور مارك إلى تقرير حديث للاتحاد الأوروبي احتلت فيه ألمانيا المرتبة 21 من بين 27 دولة إضافة إلى المملكة المتحدة عندما يتعلق الأمر بتقديم خدمات الإنترنت لمواطنيها، وواجه الناس مشكلة في العمل من المنزل بسبب اتصالات الإنترنت، كما أن مؤشر الاقتصاد والمجتمع الرقمي وهو مؤشر يقيس رقمنة المجتمع والاقتصاد تقدمه المفوضية الأوروبية، يوضح أن قادة التحول الرقمي في الاتحاد الأوروبي هي الدنمارك وفنلندا والسويد وهولندا وإيرلندا بينما تقع ألمانيا خارج العشرة الأولى وتحتل المرتبة الـ11، وفي مجموعة العشرين فإنها تحتل المرتبة 18 بينما كانت اليابان والهند فقط أسوأ منها.

أسهم الانتشار الواسع للمهارات الرقمية الأساسية بين الشعب الألماني في حصول ألمانيا على المرتبة السادسة في الاتحاد الأوروبي في مهارات الإنترنت، وربما أسهم ذلك في عدم شعور ميركل بضغط شديد من عدم مواكبة البنية الرقمية الألمانية للتطور الواجب، خاصة أن ألمانيا تقدم حاليا أداء جيدا نسبيا من حيث جودة الاتصال، وتحتل المركز السابع أوروبيا.

مع هذا يشير الخبراء إلى أنه لا يزال يوجد تقاعس في تحسين جودة الاقتصاد الرقمي خارج المدن الكبرى، وبصفة عامة فان أداء ألمانيا سيئ مقارنة بآخرين كثر فيما يتعلق بدمج التقنيات الرقمية في الأعمال التجارية والتجارة الإلكترونية، اذ تحتل المرتبة 18 أوروبيا، و18 في المائة فقط من الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة تستخدم الفواتير الإلكترونية نتيجة ضعف عملية دمج الرقمنة في الأعمال التجارية، وتخلفها في التوسع في اتصالات الهاتف عبر شبكة 5G.

وقد يستغرب البعض أن بلدا بثقل ألمانيا وتقدمها يفتقر إلى المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، فهناك 86 ألف وظيفة شاغرة حاليا لخبراء تكنولوجيا المعلومات، وتشكو سبع من كل عشر شركات من نقص المتخصصين في هذا المجال، ويتوقع 60 في المائة منهم أن يزداد الوضع تدهورا في السنوات المقبلة.

رقمنة الاقتصاد الألماني ستكون واحدا من تحديات مهمة ستواجه الحكومة الألمانية المقبلة، لكنها بالطبع ليس التحدي الوحيد، فالمستشارة الألمانية تركت إرثا اقتصاديا مختلطا وبينما حققت عقدا ذهبيا من النمو المستمر وفوائض الميزانية، فإنها فشلت في معالجة بعض المشكلات الهيكلية العميقة، ما يجعل ألمانيا أمام تحديات على المدى المتوسط تتعلق في جزء كبير منها بالفرص الضائعة خلال السنوات الماضية.

من جانبه، أشار الباحث الاقتصادي ستمر جوف إلى أن التقديرات الدولية ترجح أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 5.1 في المائة العام المقبل، وهو أقوى معدل منذ الطفرة الاقتصادية أوائل التسعينيات بعد إعادة توحيد ألمانيا، لكن النمو على الأمد الطويل سيظل محل تساؤل.

وقال لـ"الاقتصادية" إن "ألمانيا ازدهرت في عهد ميركل اعتمادا على تحرير التجارة الدولية والعولمة، ولكن مع تفشي وباء كورونا والمشكلات التي أحاطت بسلاسل التوريد العالمية، فإن حرية التجارة بدت كنقطة ضعف، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر قليلا من 77 في المائة من الشركات الصناعية أبلغت عن صعوبات في شراء مواد بسيطة ومواد أولية وتصل تلك النسبة في صناعة استراتيجية كصناعة السيارات إلى 97 في المائة".

من هنا تحديدا تواجه الحكومة الألمانية المقبلة احتمالية كبيرة للغاية أن يتجه الاقتصاد الألماني الموجه نحو التصدير للتراجع، فقد أصبحت ألمانيا في عهد ميركل القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا بفضل صادراتها، وفي 2019 بلغت الصادرات أعلى مستوى لها على الإطلاق اذ بلغت 1.33 ترليون يورو، لكن نتيجة تفشي كورنا انخفضت في العام التالي إلى 1.21 يورو.

ويعتقد الخبير الاستثماري ميتشال أندروا أن توتر العلاقات الأمريكية الصينية والأمريكية الروسية سيضع ضغوطا اقتصادية على ألمانيا ويرى أن ألمانيا أصبحت نتيجة سياسات ميركل تعتمد بشكل مقلق على الأسواق الصينية، ففي 2005 كانت الصين تمثل جزءا بسيطا من الصادرات الألمانية وفي العام الماضي تجاوزت الصين الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري لألمانيا، بل إن الصين التي اعتمدت في المراحل الأولى من نموها على الآلات الصناعية والسيارات الألمانية باتت الآن منافسا لها، كما أن الضغوط الأمريكية والشعور الألماني بالخطر الاقتصادي دفعها إلى وضع المزيد من القيود على شراء الصين لشركات التكنولوجيا الألمانية.

وبالفعل دفعت ميركل بالاتفاقية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن الاستثمار أواخر العام الماضي، التي يمنح الطرفين بمقتضاها وصولا أفضل إلى أسواق بعضهما البعض، ويتساءل البعض حول مصير تلك الاتفاقية في ظل الحكومة الألمانية الجديدة.

ولا يمكن فحص وتقييم الميراث الاقتصادي لميركل دون التطرق إلى موقفها من قضية المناخ، وفي الواقع فإن سنوات ميركل الـ16 مستشارة لألمانيا شاهدت تأرجحا بين ميركل الحاصلة على درجة الدكتوراة في الفيزياء، التي تبنت في كثير من الأحيان مواقف تم الترحيب بها بقوة من قبل أنصار البيئة الذين أطلقوا عليها لقب "مستشارة المناخ"، وبين ميركل السياسية التي كان عليها أن تبحث دائما على موائمات لتمرير مواقف عملية للمضي قدما في مكافحة انبعاثات الغازات دون إلحاق الضرر بالاقتصاد ومعدلات النمو، ما أجبرها في كثير من الأحيان إلى تقديم تنازلات كبيرة لجماعات الضغط الموالية لمنتجي الفحم، والمحتجين ضد مزارع الرياح، والتصنيع خاصة شركات السيارات.

بدوره، أوضح لـ"الاقتصادية" باول فسك أستاذ اقتصادات الطاقة في جامعة لندن أنه منذ بداية القرن الـ21 خصصت ألمانيا 500 مليار يورو للانتقال إلى إمدادات طاقة منخفضة الكربون وسليمة للبيئة ومعقولة التكلفة، ومع ذلك لا تزال ألمانيا ثالث أكبر مصدر للتلوث المناخي في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، وألمانيا بطيئة في تعزيز استخدام السيارات الكهربائية، وإزالة الكربون من الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الصلب والكيماويات وإنتاج الغذاء، ولولا الانهيار الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا، لما تمكنت ألمانيا من تحقيق أهدافها المناخية في 2020.

ولا يزال خصوم ميركل يوجهون إليها سهام النقد من منطلق أنها تخلت عن الطاقة النووية بعد كارثة فوكوشيما في اليابان 2011، دون أن تكون هناك بدائل حقيقية لتلبية احتياجات ألمانيا.

كما أن دعمها لخط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2 الذي تبلغ قيمته 9.5 مليار يورو الذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى مع روسيا، جعلها عرضة لانتقادات في الداخل من جماعات مكافحة التغير المناخي، وضغوط أمريكية شديدة في الوقت ذاته، لكن بالنسبة لها ولأنصارها فإنه لم يكن أمامها بديل لتعويض التأخر في مصادر الطاقة المتجددة، غير الاعتماد بشكل متزايد على الغاز الطبيعي لسد الفجوة التي خلفها نقص محطات الطاقة النووية والفحم.

أيا كان تقييم ميراث ميركل في قضية المناخ فإن التحالف الحاكم في ألمانيا أعلن أن مصادر الطاقة المتجددة ستشكل 80 في المائة من الكهرباء الألمانية بحلول 2030، وهي زيادة كبيرة عن نسبة 45 في المائة المسجلة تقريبا في 2020، لكن هل يمكن أن ينجح التحالف في تحقيق ذلك وهو يتعهد في الوقت ذاته بالقيام بأكبر مشروع تحديث صناعي قامت به ألمانيا منذ أكثر من 100 عام؟ فتحقيق تلك التعهدات التي تبدو متناقضة أحيانا قد يتطلب استثمارات ضخمة للغاية يصعب الوصول إليها إلا عبر اقتراض حكومي واسع النطاق، وهو ما قد يشهد جدلا سياسيا لا يعلم حاليا كيف سينتهي، نظرا لأن القوانين الألمانية لا تسمح للحكومة بالاقتراض أكثر من 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أي عام محدد.

لا شك أن قضية المهاجرين في ألمانيا قد أدت إلى تراجع شعبية المستشارة الألمانية في السنوات الأخيرة عند بعض فئات المجتمع الألماني، ولكن بعيدا عن الأبعاد السياسية لتلك القضية، فإنه لا يمكن فصلها عن مشكلات التركيبة السكانية الألمانية وشيخوخة المجتمع الألماني المتزايدة بصورة أكثر من معظم الاقتصادات المتقدمة، بحيث ستتزايد معدلات الإعالة بشكل حاد في السنوات المقبلة.

وهنا تشير لـ"الاقتصادية" الدكتورة جو تيرنر الاستشارية السابقة في منظمة العمل الدولية إلى أن المهاجرين أصغر بكثير من السكان المحليين، والتكاليف الفورية للتعامل مع اللاجئين والمهاجرين يمكن التحكم فيها بالنسبة لاقتصاد قوي وثري مثل الاقتصاد الألماني، والكثير من الدراسات كشفت أن ما يقدمه الأجانب الذين يعيشون حاليا في ألمانيا للدولة أكثر مما يتلقونه من إعانات اجتماعية، لكن الفوائد طويلة الأجل تعتمد على ما إذا كانت ألمانيا ستنجح في دمج المهاجرين في سوق العمل الألمانية وكيفية اندماجهم.

ربما راهنت ميركل على أن الهجرة ستمكن ألمانيا من التغلب على نقطة ضعفها الرئيسة المتمثلة في شيخوخة سكانها ووضعها الديمغرافي غير المستقر، بما يغير التوازن الاقتصادي والسياسي في أوروبا، بالطبع لا تزال قضية تأثير المهاجرين في ألمانيا اقتصاديا ومجتمعيا محل لغط ونقاش حاد وربما يتطلب الأمر عقودا وعقودا من أجل حسم الموقف النهائي بشأن تلك القضية.

لكن ميراث ميركل الاقتصادي يتخطى الحدود الجغرافية لألمانيا، يتضح هذا من اللقب الذي حظيت به لسنوات "ملكة أوروبا"، فهي الأطول خدمة بين قادة الاتحاد الأوروبي، وشاركت فيما يقدر بنحو 100 قمة للاتحاد بقادة الاتحاد، مع هذا فإن البعض يري أن إرثها الأوروبي مثل إرثها المحلي مختلط، وأنه خلال تلك السنوات لم تكن أكثر من مدير إدارة الأزمات في الاتحاد، وذلك لفضل براغماتية في الأداء ولكن بلا رؤية استراتيجية.

مع هذا ترى أستاذة العلوم السياسية في جامعة جلاسكو كاتيا ويلسون أنه ربما تكون براغماتية ميركل هي ما سمح للاتحاد بالبقاء حيا وفاعلا على الساحة الدولية حتى الآن.

وقالت لـ"الاقتصادية" إنه "عندما تتحدث عن منظمة تضم 27 دولة، فإن البراغماتية وإدارة الأزمات ربما تكون أنجح السبل لقيادتها ومنع تفتتها، لكن لا شك فإن الكثير من الأوروبيين خلال أزمة اليورو 2015، توقعوا من ميركل ألا تتبنى سياسات مالية متشددة تجاه اليونان، تلك السياسات جعلتها الشخصية الأكثر كراهية في اليونان، كما أنها مارست ضغوطا مماثلة على إسبانيا وإيطاليا، نعم حافظت على منطقة اليورو وعلى الاتحاد الأوروبي، لكنها ربما تكون مسؤولة أيضا عن ترسيخ الانقسام بين دول الشمال الغنية والجنوب الفقراء".

وفي أزمة اللاجئين وكورونا شعر الجنوب الأوروبي أيضا أن ميركل لم تكن عند توقعاته، في بعض الأحيان على الأقل، لكنها وفقا لكاتيا ويلسون "امتلكت الشجاعة في نهاية المطاف لأن تتبنى منطق تفكير يقوم على تعاون أوروبي أفضل، ربما لأنها شعرت أن تلك هي الفرصة الأخيرة للاتحاد وإلا انفرط عقده مرة وللأبد".

ويصعب حصر ميراث ميركل في قضية واحدة ، لكن ميراثا بهذا التنوع والتعدد والعمق يثير بلا شك الكثير من الجدل، ميراث وبكل ما يحمله من إنجازات وثراء يحمل أيضا إخفاقات لا تقل حدة والكثير من الفرص الضائعة، ميراث سيضمن لأول امرأة تقود ألمانيا في العصر الحديث، أن تسجل في التاريخ الألماني ليس فقط بوصفها

أول امرأة تتبوأ هذا المنصب، ولكن بوصفها علامة فارقة في التاريخ الألماني.