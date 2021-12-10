شح إمدادات الأسمدة يحاصر الأمن الغذائي العالمي .. الأسعار ترتفع ولا نجاة من الأزمة

تواجه محاصيل رئيسة من الذرة البرازيلية إلى الدوريان الماليزي الخطر بعد أن دفعت قلة الإمدادات من المخصبات وارتفاع أسعارها المزارعين إلى الاقتصاد في استعمال مواد حيوية مغذية للمحاصيل ما يعمل على تزايد المخاوف على الأمن الغذائي العالمي وتضخم أسعار الغذاء.وارتفعت أسعار الأسمدة هذا العام وسط تزايد الطلب وانخفاض المعروض إذ أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم لمستويات قياسية إلى خفض الإنتاج في قطاع الأسمدة الذي يستهلك كميات كبيرة من الطاقة.ووفقا لـ"رويترز"، زاد سعر اليوريا أكثر من 200 في المائة هذا العام بينما ارتفع سعر فوسفات الأمونيا إلى مثليه تقريبا.وقال فريدريك نيومان الرئيس المشارك للبحوث الاقتصادية الآسيوية في بنك إتش.إس.بي.سي إنه مع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوى منذ أكثر من عشرة أعوام فإن زيادة أسعار الأسمدة ستزيد الضغوط على القدرات الشرائية للغذاء ولا سيما في الدول المعتمدة على الاستيراد في حين أن الضغوط على الميزانيات لا تتيح مجالا لدعم الحكومات للأسعار.وأضاف "في وقت دمر فيه كوفيد - 19 بالفعل أرزاق ملايين لا حصر لهم فإن تأثير ارتفاع أسعار الغذاء على الفقراء بصفة خاصة شديد، وهذا يثير خطر، وصول أثر ارتفاع تكاليف الأسمدة إلى المستهلكين من خلال زيادة أسعار الغذاء".ومع ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إلى أعلى مستوياته منذ 2011 يتعرض المزارعون في أنحاء العالم بالفعل لضغوط لزيادة الإمدادات الغذائية.غير أن المحللين يقولون إن شح إمدادات الأسمدة سيزداد سوءا في العام المقبل، وسيحتاج المزارعون في أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال آسيا إلى زيادة مشترياتهم قبل موسم الربيع في الوقت الذي عمد فيه المنتجان الرئيسان الصين ومصر إلى تقليص الصادرات لضمان توافر الإمدادات محليا.وقال جوش لينفيل مدير الأسمدة لدى مجموعة ستون إكس "تم تأمين أغلب مخزون اليوريا وهو ما يعني أن المنتجين العالميين لن يكون لديهم ما يباع حتى أول يناير. ويبدأ المنتجون العام الجديد بكميات منخفضة من الإنتاج غير المبيع وسيواجهون طلبا عالميا كبيرا في الربع الأول مع إقبال الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وأوروبا وآسيا على الشراء".واستجابة لكل ذلك يعمد المزارعون في أنحاء العالم إما لتأجيل الشراء أو تقليل استخدام الأسمدة لتوفير المال.وفي تشرين الثاني (نوفمبر) عمدت الهند ومصر وهما بلدان يعتمدان اعتمادا كبيرا على الزراعة إلى زيادة الدعم الحكومي. وعززت وزارة الأسمدة الهندية الإمدادات للأقاليم التي توجد بها مخزونات منخفضة لضمان توافر الكميات للمحاصيل الشتوية.وحتى الآن عمل ارتفاع أسعار المحاصيل على حماية كثير من المزارعين من الصدمة ويمكن لبعضهم زراعة فول الصويا في الموسم المقبل بدلا من القمح والذرة اللذين يحتاجان إلى النيتروجين.لكن المصادر تقول إنه ما من محصول تقريبا سينجو من الأزمة في 2022.وفي ألمانيا قال برنارد كروسكن المدير العام لرابطة الزراعة الألمانية إن من المرجح أن يقلل المزارعون الذين تضرروا من ارتفاع الأسعار استخدام الأسمدة وهو ما قد يقلل حجم المحاصيل.وتوفر البرازيل أكبر منتج في العالم لفول الصويا وثالث أكبر منتج للذرة الغذاء لـ 10 في المائة من سكان العالم. وقد حذرت من أنه من المتوقع أن يؤدي نقص الأسمدة في العام المقبل إلى إبطاء التوسع في زراعة فول الصويا والذرة والقطن.وحتى في أمريكا الشمالية التي يوجد فيها بعض من أغنى المزارعين في العالم أرجأ المزارعون مشترياتهم التي يدبرونها عادة قبل موسم الربيع على أمل انخفاض الأسعار.رغم أن الظروف الجوية والأمراض والآفات وإمدادات المياه عوامل حاسمة في تحديد تطور المحاصيل فإن الأسمدة من بين أهم عناصر الإنتاج التي تخضع لسيطرة المزارعين.غير أن كثيرا من المزارعين ولا سيما الملايين من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة الذين ينتجون ثلث الغذاء العالمي لن يكون أمامهم خيار يذكر سوى تقليل استخدام الأسمدة في 2022.في منطقة جنوب شرق آسيا التي تنتج معظم إنتاج العالم من زيت النخيل يتأهب المزارعون لارتفاع تكاليف الإنتاج بل إن العاملين في هذا المجال بدأوا يشهدون اضطرابات في شراء الأسمدة وانخفاض الواردات.قال تيو تي سينج العضو المنتدب لشركة بين ماير أجريكير للكيماويات الزراعية في ماليزيا إن "ماليزيا تستورد 95 في المائة من إمداداتها من المخصبات. وسيتضرر إنتاج الفاكهة والخضر بما في ذلك الدوريان أكثر من زيت النخيل لأنه يحتاج إلى أسمدة أعلى جودة".