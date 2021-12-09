وزارة الاستثمار تختتم مشاركتها في منتدى "جيبكا" السنوي

اختتمت وزارة الاستثمار مشاركتها في منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" السنوي، الذي أقيم في مدينة دبي على مدى ثلاثة أيام من 7 إلى 9 ديسمبر، وذلك بمشاركة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الصناعي، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية تحت شعار "استثمر في السعودية".

واستعرضت الوزارة خلال مشاركتها دورها في الخدمات المقدمة للمستثمرين ومراكز الأعمال التابعة لها، والتعريف بما تقدمه الوزارة في تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، بالإضافة إلى استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع البتروكيماويات.

وعقدت وزارة الاستثمار ضمن مشاركتها في المنتدى عدداً من اللقاءات، وحلقات النقاش مع المستثمرين، والشركات؛ للتعرف على فرص الاستثمارات المتاحة، وإصلاحات بيئة الأعمال في المملكة، فيما استعرضت لزوار جناح "استثمر في السعودية" الخدمات والمنتجات التي تقدمها الوزارة والجهات المشاركة للمستثمرين.

يشار إلى أن "جيبكا" تعد منظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي، تتبنى الاهتمامات المشتركة للشركات الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات.