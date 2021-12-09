البحرين ثامن أكبر شريك تجاري للسعودية بـ 9.7 مليار ريال في الربع الثالث

بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والبحرين خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 9.7 مليار ريال، موزعة بين 6.8 مليار ريال صادرات من المملكة إلى البحرين، فيما 2.9 مليار ريال واردات من المنامة.وفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، جاءت البحرين ثامن أكبر شريك تجاري للمملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن ارتفع التبادل التجاري بين الدولتين 34.5 في المائة، حيث كان 7.2 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020.ومن أبرز السلع التي تصدرها السعودية إلى البحرين: منتجات معدنية، ألبان وبيض ومنتجات حيوانية للأكل، منتجات كيماوية غير عضوية، لدائن ومصنوعاتها، والحديد والصلب "فولاذ".فيما كانت أهم السلع المستوردة من البحرين: منتجات معدنية، الحديد والصلب "فولاذ"، ألمنيوم ومصنوعاته، مصنوعات من حديد أو صلب "فولاذ"، ولدائن ومصنوعاتها.وحدة التقارير الاقتصادية