أسهم أوروبا تعود للانخفاض بضغط من أسهم التكنولوجيا والطاقة

اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على انخفاض بضغط من المخاوف المتعلقة بأوميكرون، السلالة الجديدة من فيروس كورونا، مع استمرار تراجع أسهم التكنولوجيا في حين أثر انخفاض أسعار النفط على شركات الطاقة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، مواصلا تعثره منذ منتصف الأسبوع بفعل مخاوف من أن السلالة المتحورة الجديدة قد تضعف التعافي الاقتصادي العالمي مع تعزيز الحكومات الإجراءات الهادفة لاحتوائها.

وحذر صندوق النقد الدولي اليوم من أن أثر الجائحة قد يتبين أنه أكبر كثيرا من المقدر. وبدد هذا على ما يبدو التفاؤل الذي ثار بعد أن قالت شركتا فايزر وبيونتك لتصنيع اللقاحات إن ثلاث جرعات من لقاحهما أثبتت فعالية في مقاومة أوميكرون.

وانخفضت أسهم شركات النفط الأوروبية الكبرى بي.بي وريال داتش شل وتوتال ما بين 0.6 و 1.5 في المئة.

وخسرت أسهم التكنولوجيا 0.8 في المئة أخرى، إذ انتقل المستثمرون إلى القطاعات الدفاعية قبل بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها غدا الجمعة والتي قد تؤثر على موقف سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).