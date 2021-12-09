هيئة تطوير بوابة الدرعية وجامعة المعرفة توقعان مذكرة تفاهم في المجالات الأكاديمية والعلمية وتنمية الكوادر الوطنية

وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع "جامعة المعرفة"، إحدى الجامعات الأهلية الرائدة في محافظة الدرعية والمتخصصة في مجال العلوم الطبية والصحية والحاسب الآلي ونظم المعلومات، لتعزيز التعاون في المجالات "الأكاديمية والتدريبية والثقافية"، بالإضافة إلى التعاون في توظيف الكوادر الوطنية وإقامة المعارض والمؤتمرات العلمية والتوظيفية.

وقع المذكرة رئيس جامعة المعرفة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، في مقر الهيئة، ليعمل الطرفان بموجبها على تنسيق وتطوير وتنفيذ المشاريع والمبادرات والفعاليات بشكلٍ مشترك، خاصةً في مجالات التوظيف والبرامج التعليمية، والإحصاءات والشؤون الأكاديمية والعلمية، والفعاليات والمعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى برامج التطوع، والتدريب.

وأشار إنزيريلو إلى أن المذكرة ستدعم جهود الهيئة في استقطاب الكوادر المتميزة من خريجي الجامعة للعمل في هيئة تطوير بوابة الدرعية، أو في مشاريعها المختلفة، وتوفير فرص التدريب وتنمية المهارات، وتعريف خريجي الجامعة بالفرص التي يزخر بها سوق العمل السعودي، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات ومعرفة الجامعة في مجالات الإحصاءات والدراسات والأبحاث الأكاديمية والعلمية، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والفعاليات التي تحقق الأهداف المشتركة للهيئة والجامعة، وبالتالي المساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتوطين الكوادر البشرية والمعرفة، والإسهام في تمكين أبناء وبنات الوطن من دورهم التنموي المنتظر.

وأكد رئيس جامعة المعرفة، أنه سيتم التعاون لتوفير برامج التعليم التنفيذي والدراسات العليا لموظفي الهيئة بما يثري خبراتهم، ويعزز حصيلتهم العلمية والعملية، مضيفاً أن مذكرة التفاهم ستسهم في تعزيز مكانة الجامعة ومساهمتها في بناء اقتصاد المعرفة وفق رؤية القيادة الرشيدة.

يذكر أنه من المقرر أن يتضمن مشروع بوابة الدرعية عند اكتماله مجموعة من المناطق الثقافية والترفيهية والتجارية والفندقية والتعليمية والمؤسسية والسكنية، من بينها 38 فندقاً ومجموعة متنوعة من المتاحف والمؤسسات الثقافية، بالإضافة إلى قلب نابض من الأسواق التجارية التي تتكامل مع مدرجات البجيري.