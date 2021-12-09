"عطاء التعليمية" تحقق 39.7 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في أكتوبر 2021

أعلنت شركة عطاء التعليمية عن تحقيق صافي ربح 39.7 مليون ريال في الربع الأول المنتهي في أكتوبر 2021، بارتفاع 190 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي حيث حققت 13.7 مليون ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي إلى :

- ارتفاع الإيرادات بنسبة 129 في المائة مقارنة بالعام الماضي نتيجة ارتفاع عدد الطلاب بنسبة 49 في المائة من 25.2 ألف الى 37.6 ألف طالب/طالبة الناتج عن الاستحواذات التي تمت ( شركة مدارس الوسط الاهلية للتعليم والتدريب – شركة مدارس العلم العالمية – شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة ) وذلك علي الرغم من ارتفاع التكلفة التشغيلية بنسبة112 في المائة.

- عودة الدراسة الحضوري لقسم المتوسط والثانوي وماترتب علية من الغاء قيمة الخصومات الخاصة بالتعليم عن بعد .

- ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 93 في المائة والعائد الي الاستحواذات التي تمت ( شركة مدارس الوسط الاهلية للتعليم والتدريب – شركة مدارس العلم العالمية– شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة ) والمتمثلة في ( دعم صندوق تنمية الموارد البشرية – ايراد ايجار ) .

- الارباح الناتجة عن الاستحواذ علي شركة المجموعة العربية والبالغة 52.5 مليون ريال .