الأسهم السعودية تتراجع 0.5% وفترة "المزاد" تقلص الخسائر النقطية

تراجع السوق السعودية بنهاية تعاملات جلسة اليوم وسط تراجع قطاعات المواد الأساسية والبنوك وكذلك الطاقة، ورغم التراجع شهدة فترة المزاد ارتفاع للمؤشر العام ليقلص خسائره النقطية.

وتتداول أسعار النفط على تراجع بـ 0.6 في المائة بعد عدة جلسات من المكاسب، ليتداول خام برنت عند مستوى 75.3 دولار للبرميل.



وأغلق المؤشر العام السعودي عند مستوى 10939 نقاط متراجعا بـ 53 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.6 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم مجموعة تداول والتي استحوذت على 16 في المائة من السيولة تلاه أرامكو السعودية ثم مصرف الراجحي، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 174.8 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 385.1 ألف صفقة



وضغطت أسهم مصرف الراجحي على أداء السوق بعدما تراجعت بنحو 0.7 في المائة، كذلك انخفضت أسهم أرامكو السعودية و "اس تي سي" بنحو 0.9 و1.8 في المائة على التوالي، ليغلق الأخير عند مستوى 110 ريالات للسهم.

إلى ذلك، صعدت أسهم 74 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم صدر ومعدنية بمكاسب بالحد الاقصى (10 في المائة)، في حين واصل الأول من مكاسبه القوية وللجلسة السابعة على التوالي.

وصعد سهم "تداول" في ثاني جلساته بالسوق بنحو 6.8 في المائة، ليغلق السهم عند مستوى 126 ريالا للسهم، وسط تداولات بلغت 1.2 مليار ريال.



في المقابل، تراجعت أسهم 120 شركة تصدرها سهم حلواني إخوان 3.6 في المائة لينهي السهم سلسلة من المكاسب استمرت لخمس جلسات، تلاه سهما سبكيم وباعظيم بعد تراجعهما بـ 3 في المائة.