الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية

تلقت أسعار الذهب دعما من تراجع الدولار لتصعد اليوم الخميس، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وترقب بيانات التضخم الأمريكية واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي حد من ارتفاع المعدن الذي لا يدر عائدا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1785.78دولار ب، في حين استقرت العقود الأمريكية عند 1786.30 دولار.

وبحسب "رويترز" حوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر الذي سجله في الجلسة السابقة مما جعل حيازة الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

يتحرك سعر الذهب في نطاق بين 1760 و1790 دولارا للأوقية منذ انخفاضه الشهر الماضي دون مستوى الدعم البالغ 1800 دولار، في حين يقيم المستثمرون بحذر متى سيسرع مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص إجراءات التحفيز.

ويتحول انتباه المستثمرين الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المنتظرة غدا الجمعة وهو ما قد يؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه يومي 14 و15 ديسمبر .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.43 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 955.98 دولار وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1862.90 دولار.