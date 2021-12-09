ارتفاع «نمو» للجلسة الثانية .. وقيمة التداولات عند 26 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية، لتغلق عند 23564 نقطة مرتفعة 113 نقطة بنحو 0.49 في المائة. وتراجعت قيمة التداول 19 في المائة بنحو ستة ملايين ريال، لتصل إلى 26 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 18 في المائة بنحو 97 ألف سهم، لتصل إلى 433 ألف سهم، أما الصفقات، فتراجعت 18 في المائة بنحو 351 صفقة، لتصل إلى 1.5 ألف صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 3.7 في المائة، ليغلق عند 303 ريالات، يليه سهم "المركز الكندي الطبي" بنحو 0.58 في المائة، ليغلق عند 69.90 ريال، وحل ثالثا سهم "سمو" بنحو 0.17 في المائة، ليغلق عند 58.70 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "فش فاش" بنحو 2.9 في المائة، ليغلق عند 250 ريال، يليه سهم "موبي" بنحو 2.3 في المائة، ليغلق عند 110.20 ريال، وحل ثالثا سهم "برغزايززر" بنحو 2 في المائة، ليغلق عند 210 ريالات.وكان الأعلى تداولا سهم "جروب فايف" بقيمة 8.3 مليون ريال، يليه سهم "الناقول" بقيمة 3.7 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بقيمة 2.9 مليون ريال.