بطاقة معايدة

أَدْرِي أَنّكَ في البَعِيدْأَدْرِي أَنَّ المَسَافَةَ كالطَّودِ تَفْصِلُ بَينْنَاوَمَهاَمِهُهاَ هَوَىً شَرِيدْأَدْرِي بِأَنَّ الزَّاهِرَاتِ إِذَا انْتَشَتْ عِطْراًعَلَى الآفَاقِ ضَاعَتْ والوُرودْمَا َلامَسَتْ كَفَّيكَ ..،،َلا َلاحَتْ مَلامِحُكَ الوَضِيئَاتُ السِّمَاتِ لَهاَ..،،فَأَعْيَاهَا القُعُودْأَدْرِي بِأَنَّ الشَّمْسَ حِيَن تُضِيئَُلْم تَرَ وَجْهَكَ المَسْكُونَ باِلسِّحْرِ الفَرِيدْأَدْرِي بِأَنَّ البَابَ حِيَن يَدُقُّ..،،مَا أَنْتَ الذِي فِيهِوَلَكِنْ يَا سَنَى القَلْبِ العَمِيدْمَا دَقَّ بَاباً طَارِقٌِإَّلا وَدَقَّ تَوَجُّساً وَتَرَقُّباً وَتَوَتُّراً.وَأَناَ أُتَمْتِمُ.،.، يَا أَيُّهَا القَلْبُ اتَّئِدْ .،.،فَغَداً يَعُودْيَا مَنْ نَسِيتَ بِعُمْقِ أَعْمَاقِي مَحْيَاكَ الَحبِيبْوَصَوتُكَ المَشْجُونُ أَدْرَكَني.،.،ذَلِكَ الصَّوتُ الوَدُودْأَنَا مَا عُدْتُ أَدْرِي غَيْرَ شَوْقٍ فَاضِحٍفَاقَ المَدَىَ حَدًّا، وَجَاوَزَها الحُدُودْ...!أَنَا َلْم أَعُدْ غَيْرَ اضْطِرَابٍ وَاغِْتَرابٍ وَانْتِحَابٍكُلَّمَا أَخْفَيْتَهُ أَنْبَا بِهِ عَنِّي القَصِيدْيَتَرَقَّبُ النَّاسُ الِهلالَ تَطَلُّعاً...وأَنا- وحَقِّكَ - لا أَرَىَ في الأُفُقِ بَرِيقَ عِيدْ.