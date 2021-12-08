1.1 مليار ريال مكاسب سوقية لـ «صندوق الاستثمارات» من ارتفاعات الجلسة الأولى لـ «تداول»

حقق صندوق الاستثمارات العامة مكاسب سوقية 1.1 مليار ريال نتيجة ارتفاع أول جلسة لإدراج شركة تداول السعودية في سوق الأسهم المحلية الأربعاء.ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول"، ارتفع سهم الشركة 12.4 في المائة "13 ريالا للسهم" ليغلق عند مستوى 118 ريالا مقارنة بـ105 ريالات سعر الاكتتاب.وبعد الاكتتاب أصبح صندوق الاستثمارات يملك 70 في المائة "84 مليون سهم" من أسهم الشركة البالغة 120 مليون سهم، حيث تم طرح 36 مليون سهم للاكتتاب العام.وتشكل حصة الصندوق في شركة تداول سابع أكبر ملكياته في الشركات المحلية المدرجة من حيث القيمة السوقية، والثانية بالشراكة مع "إس تي سي" من حيث نسبة الملكية "70 في المائة".وعقب ارتفاعات الجلسة لإدراج الشركة، ارتفعت القيمة لـ"تداول" إلى 14.16 مليار ريال، مقابل 12.6 مليار ريال وفق سعر الاكتتاب البالغ 105 ريالات.وكانت الشركة طرحت 36 مليون سهم، تمثل 30 في المائة من رأسمالها، تم تخصيص 70 في المائة من الأسهم المطروحة للمستثمرين من المؤسسات وتمت تغطيتها 121 مرة، إضافة 30 في المائة تم طرحها للأفراد وتمت تغطيتها 4.4 مرة.وتأسست شركة تداول في 2007، ويبلغ رأسمالها 1.2 مليار ريال، مقسم إلى 120 مليون سهم، كانت مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة قبل الطرح.وتضم "تداول" أربع شركات تابعة، هي تداول السعودية "كسوق للأوراق المالية"، وشركة مركز مقاصة للأوراق المالية "مقاصة"، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، وشركة وامض الجديدة المتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار.وأصبحت مجموعة "تداول السعودية"، ثالث شركة مشغلة لبورصة خليجية يتم طرحها للاكتتاب العام، بعد طرح شركة سوق دبي المالي في 2006، وشركة بورصة الكويت في 2019.وحصيلة الاكتتابات الثلاثة معا تبلغ نحو 1.48 مليار دولار، يشكل طرح مجموعة "تداول السعودية" 68.3 في المائة منها بنحو 1.01 مليار دولار.فيما تمثل حصيلة اكتتاب شركة سوق دبي المالي 29.5 في المائة بقيمة 435.5 مليون دولار، وشركة بورصة الكويت 2.2 في المائة بقيمة 33.1 مليون دولار.وحدة التقارير الاقتصادية