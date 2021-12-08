تراجع أسهم شركات اللقاحات بعد إعلان فاعلية الجرعة الثالثة

تراجعت أسعار أسهم شركات الأدوية المصنعة لللقاحات في ظل استمرار تقلبات القطاع، حيث يقيم المستثمرون حاليا أحدث التقارير الخاصة بفاعليات اللقاحات في مواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون.

وأشارت شركتا فايزر وبيونتك أن التجارب المعملية أظهرت أن الجرعة الثالثة من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد نجحت في تحييد المتحور أوميكرون.

وتراجع سعر سهم شركة موديرنا بنسبة4.1 % وبيونتك بنسبة 3.3 % وفايزر بنسبة 0.6 %، وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركات تطوير اللقاحات الأخرى تراجعت أيضا مثل نوفافاكس بنسبة 5.3 % وكيورفاك بنسبة 1.5 % وإنوفيو بنسبة 1.4 % .

في الوقت نفسه يتعرض سهما فايزر وبيونتك للضغوط بعد إعلانهما فاعلية الجرعة الثالثة من لقاحهما في مواجهة السلالة أوميكرون في الدراسات المعملية، لكن فاعلية التطعيم بجرعتين أقل بصورة كبيرة.