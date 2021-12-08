حرب أوروبا على السيادة بدأت للتو

ماذا حدث لميشيل بارنييه؟ بصفته رئيس فريق الاتحاد الأوروبي المفاوض بشأن بريكست، اشتهر الفرنسي الأرستقراطي بإصراره على أن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يحيد أبدا عن مبادئه الأساسية - بما في ذلك سيادة القانون الأوروبي وحرية تنقل الأشخاص.الآن انتهى بريكست ومضى بارنييه. إنه يترشح لرئاسة فرنسا وقد تبنى عديدا من الأفكار التي رفضها ذات يوم. سيادة قانون الاتحاد الأوروبي؟ لدى بارنييه شكوكه الآن. الهجرة؟ بارنييه يطالب بإيقاف مؤقت قد يصل إلى خمسة أعوام. المثل الأعلى الأوروبي؟ بارنييه يحذر من أن ألمانيا أصبحت قوية للغاية داخل الاتحاد الأوروبي.أحد التفسيرات المحتملة لهذا الوجه الغريب هو أن مفوض الاتحاد الأوروبي السابق فكر بعمق في مفاوضات خروج بريكست وقرر أن مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لديهم وجهة نظر. هناك نظرية بديلة مفادها أن بارنييه أعاد النظر بعمق في طموحه الخاص بأن يكون رئيسا لفرنسا - وقرر أن أقصر طريق للوصول إلى السلطة ينطوي على انعطاف يميني حاد، يتبعه انعكاس سريع لمبادئه.من الممكن أن يجعل المحامي الجيد حقا أقوال بارنييه متسقة. مطلبه الحالي بإيقاف الهجرة، مثلا، ينطبق فقط على الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي. لكن أحد زملائه المقربين السابقين في بروكسل أخبرني: "ما يقوله الآن بشأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يختلف بوضوح عما كان يقوله خلال مفاوضات بريكست".قصة بارنييه أكثر من مجرد تهكم رجل واحد. إنها تقول شيئا مهما عن السياسة في أوروبا. رد الفعل العنيف ضد بروكسل لا يقتصر على فرنسا. فهو يظهر بأشكال مختلفة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي - من وارسو إلى بودابست إلى المحكمة الدستورية الألمانية في كارلسروه. سيادة قانون الاتحاد الأوروبي مبدأ تأسس في الستينيات وهو أساسي للمشروع الأوروبي، يتعرض الآن إلى تحديات متزايدة.أحد الأسباب الرئيسية لهذه التحديات هو أن الاتحاد الأوروبي وسع سلطاته لتشمل مجالات سياسية كانت في السابق في قلب الدولة القومية: الحدود، والميزانية، والعملة، والحقوق المدنية. نتيجة لذلك، يشعر عديد من السياسيين بالاستياء من الاضطرار إلى قبول سيادة القانون الأوروبي في موضوعات، مثل الهجرة، مثيرة للجدل بشدة في الداخل. تتفاقم هذه المشكلة بسبب حقيقة أن نادي الاتحاد الأوروبي يضم الآن 27 عضوا - مما يجعل من الصعب الاتفاق على كتاب قواعد مشترك يناسب الجميع.على مدار الـ20 عاما الماضية، انخرط الاتحاد الأوروبي في جدال مستمر حول المكان الأفضل للسيادة والسلطة: بروكسل أم الدول القومية؟ كانت هذه مشكلة عندما رفض الناخبون الفرنسيون والهولنديون دستور الاتحاد الأوروبي المقترح (الذي دافع عنه بارنييه) في 2005 لأنه كان تكامليا للغاية. كانت مطالبة الاتحاد الأوروبي القوية بالتغيير في دولة قومية مثيرة للجدل أيضا طوال أزمة الديون اليونانية.كانت السيادة هي القضية المركزية في حملة بريكست في بريطانيا عام 2016 - أبرزها الشعار الفائز لحملة الخروج: "استعادة السيطرة". السيطرة على الحدود، وهي قضية حاسمة بالنسبة لمؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت أيضا مركزية في حجج المتشككين في الاتحاد الأوروبي في المجر وبولندا وفرنسا.حقيقة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه مشروع فاشل يعني أنه لا توجد دول أخرى تفكر حاليا في مغادرة الاتحاد الأوروبي. لكن مسألة صلاحيات بروكسل وسيادة قانون الاتحاد الأوروبي تظهر في مظاهر أخرى. في 2020 قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن سياسة البنك المركزي الأوروبي المتمثلة في شراء سندات دول الاتحاد الأوروبي غير قانونية، ما يشير إلى أن القضاة الألمان يمكنهم تجاوز حكم نظرائهم الأوروبيين. على الرغم من أن كارلسروه تراجعت في النهاية، إلا أن حكمها شجع الحكومات المتشككة في الاتحاد الأوروبي، الموجودة في كل من بولندا والمجر.حكمت المحكمة الدستورية البولندية أخيرا - بناء على مطالبة من الحكومة في وارسو - بأن دستور بولندا يتفوق على قانون الاتحاد الأوروبي. على عكس الألمان، كان البولنديون على استعداد لتصعيد الصراع إلى مواجهة صريحة مع بروكسل.القضية معقدة بسبب حقيقة أن الحكومة البولندية، في كثير من النواحي، تتصرف بسوء نية. قام حزب القانون والعدالة المحافظ للغاية بتعبئة المحكمة بالموالين له - وهو أمر تعده بروكسل تهديدا لسيادة القانون في بولندا. لقد أصبحت قضية أسبقية قانون الاتحاد الأوروبي واستقلال القضاء البولندي متداخلتين - رغم أنهما منطقيا قضيتان مختلفتان.مع تهديد بروكسل حاليا بقطع تدفق الأموال إلى وارسو، هناك فرصة قوية لأن تتوصل المفوضية الأوروبية والحكومة البولندية إلى حل وسط في النهاية. لكن، كما توضح الانتخابات الفرنسية، السؤال الأوسع حول ما إذا كان قدر كبير من السلطة التي توجد في بروكسل سيظهر بأشكال أخرى.في السابق كان من المفترض دائما أن الصراعات على السلطة بين بروكسل والدول الأعضاء سيتم حلها بشكل عام لمصلحة بروكسل. بدا "اتحاد متقارب أكثر من أي وقت مضى" أمرا لا مفر منه.الحجج الاستراتيجية والاقتصادية لتعميق التكامل الأوروبي لا تزال قوية، لكن السياسة تبدو أقل مواتاة. الثورات المتشككة في أوروبا، في بريطانيا وبولندا شيء. لكن عندما يتحول بارنييه، مثال "الأوروبي الجيد"، إلى قومي، من الواضح أن الأرضية السياسية تتغير. قد تكون التسوية الدستورية التالية في الاتحاد الأوروبي في صالح الدول، وليس بروكسل.