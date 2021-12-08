منظمة الصحة تطالب العالم بالتحرك للحد من تفشي "أوميكرون"

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأربعاء إن على الحكومات أن تعيد على وجه السرعة تقييم خططها لمواجهة كوفيد-19 وأن تسرع برامج التطعيم لإبطاء تفشي متحور أوميكرون لفيروس كورونا.

وأضاف في إفادة صحفية أن الانتشار العالمي للمتحور يظهر أنه يمكن أن يكون له تأثير كبير على مسار الجائحة، مشيرا إلى أن الوقت حان لاحتواء الفيروس قبل دخول مزيد من مرضى أوميكرون إلى المستشفيات.

ومضى يقول "نطالب جميع الدول بزيادة وسائل الرصد والفحوص والتتبع... أي تساهل الآن سيكلف أرواحا".