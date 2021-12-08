انخفاض مخزونات النفط الأمريكي 240 ألف برميل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأضافت الوكالة الحكومية في تقريرها الأسبوعي بشأن المخزنات البترولية أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 240 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثالث من ديسمبر إلى 432.9 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوطا قدره 1.7 مليون برميل.

وقالت إن مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زاد بمقدار 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وارتفعت مخزونات البنزين 3.9 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 219.3 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة قدرها 1.8 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.7 مليون برميل إلى 126.6 مليون برميل، مقابل توقعات لارتفاع قدره 1.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 329 ألف برميل يوميا إلى 4.23 مليون برميل يوميا.