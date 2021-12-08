فحص بدني وطبي لـ 158 من جياد "قفز السعودية"

أنهت اللجنة الطبية في بطولة "قفز السعودية" اليوم اجراء عملية الفحص البيطري لـ 158 خيل مشاركة في النسخة الأولى من البطولة والتي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر قفز السعودية على ارض ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية من أجل التأكد من السلامة الكاملة للجياد المشاركة والاطمئنان على حالتها لأمن وسلامة الفرسان والفارسات قبل انطلاق الأشواط الرسمية غداً (الخميس).

وشملت اختبارات اللجنة الطبية فحص الخيول المشاركة من عدة جوانب، أبرزها البدني والطبي واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز قبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء من أجل التعود على الميدان، وكذلك حتى يعتاد الخيل أيضاً، حيث تعد البطولة من البطولات عالية المعايير والمتطلبات.

وأكد الدكتور انس حسن رئيس اللجنة الطبية في البطولة أنه تم استبعاد أي خيل خلال عملية الفحص لم يلتزم ملاكها في تطبيق شروط ولوائح المشاركة في البطولة والمعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية، وقال "من أبرز الأمور التي نطبقها خلال عملية الفحص التأكد من صلاحية جواز الخيول، وأنه خاصة بالخيول المشاركة، حيث لا يمكن أن يكون هناك أكثر من رقم لكل خيل، وذلك عبر مطابقة الشريحة وتطبيق الرقم الإلكتروني".

وأضاف "نتأكد كذلك من أن الخيول التي خضعت للفحص قد تلقت بالفعل التطعيمات المطلوبة ومنها تطعيمات الانفلونزا، هناك خيل تستبعد مباشرة وهناك خيل يتم تشكيل لجنة طبية بيطرية برئاسة رئيس لجنة التحكيم وطبيب بيطري لمناقشة الحالة واتخاذ القرار، حيث يقوم من لم يتجاوز الفحص الأول بإجراء إحماء في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وذلك تطبيقاً للوائح وأنظمة الاتحاد الدولي للفروسية الجديدة".

وكشف رئيس اللجنة الطبية أنه تم التأكد خلال عملية الفحص وخلال فترات محددة لا يمكن تجاوزها بعدم وجود أي جروح أو ضربات، وقال "يؤدي ذلك لاستبعاده مباشرة، وأيضا في التعديلات الجديدة يتم استبعاد أي خيل يقوم مالكها بحلاقة الخيل أو حلاقة شعر أرجله خلال فترة محددة حتى لا يكون هناك حساسية للخيل أو ارجلة".