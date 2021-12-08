تجهيز منطقة الفعاليات المصاحبة في "قفز السعودية"

أنهت اللجنة المنظمة لبطولة "قفز السعودية" تجهيز المنطقة المخصصة للفعاليات المصاحبة والجلسات الخارجية المكشوفة والمنطقة المخصصة للأطفال، لاستقبال زوار البطولة التي تنطلق غداً (الخميس) في مقر "قفز السعودية" على أرض ميدان نادي سباقات الخيل في الجنادرية، حيث ينظم الاتحاد السعودي للفروسية البطولة خلال الفترة من التاسع وحتى الـ 11 من (ديسمبر) الجاري في الأسبوع الأول، ومن الـ 16 وحتى الـ 18 من الشهر ذاته في الأسبوع الثاني بمشاركة 121 فارس وفارسة من نخبة الفرسان من داخل المملكة وخارجها.

وتنطلق الفعاليات في أيام البطولة من الرابعة عصراً وحتى الساعة الـ 11 مساء، حيث يضم القسم المخصص للفعاليات شاشة كبيرة لمتابعة أشواط البطولة بالصوت والصورة، خمسة لاشهى وأرقى المطاعم المتنوعة (إيطالي، صيني، واسيوي)، حفلات غنائية وجلسات طربية، مقاهي مختلفة وجلسات عائلية، بازارات للتسوق، وقسم مخصص للفن التشكيلي، ومواقع ترفيهيه إضافة لتوفر كامل الخدمات العامة.

كما ضم قسم الفعاليات متاجر لبيع مجموعه من الازياء المميزة وقطع الماركات العالمية والعبايات والفروات الشتوية بجانب معرض يقدم منتجات خاصة للفرسان والخيول، وللمهتمين برياضة قفز الحواجز إضافة لقسم خاص في الفن التشكيلي، تزين بصور حائطية متنوعة قامت برسمها الفنانة التشكيلية نورة بن سعيدان.

ووضعت اللجنة المنظمة قسم خاص للترفيه، يستطيع فيه الصغار عيش تجربة امتطاء الجياد في الميدان المخصص لهم وعيش التجربة، وبجانبها ورش الرسم والفن التشكيلي، وفي زاوية أخرى لالتقاط الصور التذكارية وتوثيق هذه اللحظات السعيدة.