نخبة فرسان العالم يشاركون في "قفز السعودية"

تنطلق غداً النسخة الأولى من بطولة قفز السعودية في أسبوعها الأول والتي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر "قفز السعودية" على أرض ميدان نادي سباقات الخيل في الجنادرية خلال الفترة من التاسع وحتى الـ 11 من ديسمبر الجاري، ومن الـ 16 وحتى الـ 18 من الشهر ذاته، وبجوائز مالية يبلغ مجموعها 3,6 مليون ريال.

ومن المنتظر أن يقام 24 شوطاً على مدى أسبوعين لفئتي (4 نجوم)، و(5 نجوم)، أشواطها الرئيسية مؤهلة لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا، فيما أقر اتحاد الفروسية اضافة اشواط لفئة النجمة الواحدة؛ لإتاحة الفرصة للفرسان الشبان للمشاركة والاحتكاك بالفرسان العالميين، ويبلغ عدد الفرسان والفارسات المسجلين في كشوفات قفز السعودية 121 فارس وفارسة من نخبة الفرسان من داخل المملكة وخارجها وبعدد 158 جياد.

ويشارك في الأسبوع الأول من البطولة 87 فارس وفارسه من السعودية، و34 فارس وفارسة يمثلون استراليا، البحرين، مصر، الكويت، بلغاريا، ألمانيا، اليونان، الأردن، هولندا، بولندا، المملكة المتحدة، النرويج، وروسيا، حيث تشهد البطولة مشاركة الفارس الألماني فيليب وايسهوبت والذي يعد من أبرز فرسان ألمانيا في رياضة قفز الحواجز، الفارس الأردني إبراهيم بشارات، والفارسة الأسترالية إدوينا ألكساندر المصنفة كأفضل فارسة في العالم.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أنهت اليوم إجراء عملية الفحص البيطري للجياد المشاركة من أجل التأكد من السلامة الكاملة للجياد المشاركة والاطمئنان على حالتها؛ حفظًا لأمن وسلامة الفرسان والفارسات قبل انطلاق الأشواط الرسمية.

وشملت اختبارات فحص الجياد عدة جوانب، منها البدني والطبي، واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز، قبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء من أجل التكيف مع الميدان؛ حيث تُعد البطولة من البطولات عالية المعايير والمتطلبات.

يُذكر أن اللجنة المنظمة ستقيم عددًا من الفعاليات المصاحبة والمتنوعة والترفيهية، تتناسب مع جميع أفراد العائلة، إضافة إلى المنطقة الترفيهية المخصصة للأطفال، وأشهى وأرقى المطاعم.