بريطانيا: "أوميكرون" ينتشر أسرع من أي متحور آخر لكوفيد

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء إن المتحور الجديد أوميكرون ينتشر أسرع من أي متحور آخر ظهر حتى الآن لفيروس كورونا، وحث البريطانيين على تلقي جرعات لقاح معززة، بحسب "رويترز" .

أضاف جونسون للمشرعين "لدينا الآن، متحور أوميكرون، متحور ينتشر أسرع بكثير من أي متحور رأيناه من قبل وهذا ما نحتاجه... للتركيز عليه.

"لذلك أطالب الجميع بالتوجه لتلقي جرعة لقاح معززة بمجرد استدعائهم لذلك".