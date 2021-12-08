البرلمان البحريني يوافق على زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%

قال عضو في البرلمان البحريني في بيان إن البرلمان وافق على مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى عشرة في المائة وذلك في إطار خطط لإصلاح المالية العامة للبلاد المثقلة بالديون.

وقال أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني في بيان إن البرلمان وافق بعد مناقشات مفصلة مع الحكومة خلال الأسابيع الماضية على زيادة ضريبة القيمة المضافة من خمسة فقي المائة إلى 10 في المائة إدراكا منه أن هذا الإجراء يمثل ركيزة أساسية في برنامج تحقيق التوازن المالي في المملكة، بحسب "رويترز".